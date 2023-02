Adriano Celentano dopo Sanremo 2023/ “Ho letto giornali… Non posso tornare in tv”

Adriano Celentano torna a parlare del Festival di Sanremo 2023, stavolta in maniera più criptica. Dopo i complimenti ad Amadeus per aver portato per la prima volta il presidente della Repubblica all’Ariston, sono arrivati quelli a Madame («grande novità di quest’anno per il pezzo e la straordinaria interpretazione»). Stavolta ha pubblicato su Instagram un post relativo alle polemiche che hanno caratterizzato le ultime ore di questa edizione della kermesse canora. «Ho letto i giornali… Ora è certo: non potrò più tornare in televisione», ha scritto il “Molleggiato”, che non rivela direttamente l’oggetto del suo post, ma il riferimento alla manifestazione appare evidente.

La teoria, riportata dal Corriere della Sera, è che forse l’ex ragazzo della via Gluck tema di non poter più portare le sue provocazioni sul palco o in studio. Tanti i commenti che ha destato il suo messaggio, soprattutto da parte dei fan che vorrebbero vederlo sul palco dell’Ariston come ospite. Adriano Celentano ha preso parte cinque volte al Festival di Sanremo, vincendolo nel 1970 con la canzone “Chi non lavora non fa l’amore”.

LE PROVOCAZIONI DI ADRIANO CELENTANO

Adriano Celentano esordì al Festival di Sanremo nel 1961, voltando le spalle alla platea in sala e a quella televisiva, con un gesto provocatorio in una manifestazione che fino a quel momento era un modello di perbenismo. Quel gesto segnò una svolta. L’anno dopo sfidò il dominio delle case discografiche creando il Clan, una etichetta indipendente dove confluirono artisti-amici. Inoltre, diede sostegno alla causa ambientalista quando ancora era un tema ignorato. Un’altra svolta televisiva fu quella del 1987, quando a Fantastico si lanciò in un monologo sulla caccia alla vigilia dei referendum abrogativi, invitando gli elettori a scrivere sulla scheda la frase riportata sulla lavagna, cioè “La caccia e contro l’amore“. Ma scrivere frasi sulla scheda avrebbe causato l’annullamento del voto. La frase fece scalpore anche per l’errore grammaticale, in quanto non accentò la “e”. Ma molto spesso Adriano Celentano ha dimostrato di poter provocare anche restando in silenzio.

