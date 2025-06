Adriano Celentano, tutto sulla vita privata del cantautore: dal primo amore Milena Cantù al lungo matrimonio con Claudia Mori, con cui ha avuto 3 figli

Chi sono state le fidanzate di Adriano Celentano? Il primo amore è Milena Cantù

Questa sera, lunedì 30 giugno 2025, va in onda su Rai1 una nuova puntata di Techetechetè dedicata ad un viaggio nella musica, tra le canzoni che hanno fatto la storia e che sono state anche risuonate e reinterpretate da artisti diversi in epoche diverse, come anticipato da un annuncio sui social del programma.

Tra i protagonisti di serata anche Adriano Celentano, che non solo ha fatto la storia della musica ma che ha fatto parlare di sé anche per la sua vita privata, spesso finita sotto i riflettori.

È ormai risaputo che la prima importante storia d’amore del cantautore è stata quella con Milena Cantù, commessa milanese conosciuta in una profumeria e con la quale ha intrecciato una relazione sul finire degli anni ’50. La coppia è rimasta insieme per diversi anni, con la Cantù che ha anche partecipato attivamente alla fondazione e alle attività della casa discografica del Molleggiato, la Clan Celentano srl.

Adriano Celentano e Claudia Mori: il matrimonio e i figli

Tuttavia la storia d’amore tra Adriano Celentano e Milena Cantù entrò in crisi nella prima metà degli anni ’60, quando il cantautore conobbe e si innamorò di Claudia Mori. I due intrecciarono una relazione rimasta a lungo segreta e che portò anche alla celebrazione del matrimonio nel 1964, presso la Chiesa di San Francesco a Grosseto; dal loro matrimonio sono nati tre figli, Rosita, Giacomo e Rosalinda, e solo in un momento successivo Celentano decise di porre definitivamente fine alla relazione con la Cantù.

Adriano Celentano e Claudia Mori sono così diventati “la coppia più bella del mondo”, per citare uno dei più grandi successi cantati assieme, e la stessa artista iniziò a partecipare attivamente alle attività della Clan Celentano, diventandone anche amministratrice delegata nel 1991. La coppia, dopo un periodo di crisi a inizio anni ’80, superò la tempesta ed è sempre rimasta insieme, da oltre 60 anni; ad oggi conducono una vita molto riservata con qualche apparizione sporadica per mezzo social.