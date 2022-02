Adriano Celentano e Ornella Muti, amore segreto?/ Incontro su set Il bisbetico domato

Adriano Celentano e Ornella Muti hanno avuto una storia d’amore segreta negli anni Ottanta, mentre lavoravano insieme sui set dei film “Il bisbetico domato” e “Innamorato pazzo”. Per moltissimi anni si è trattato esclusivamente di alcuni rumors di cronaca rosa, prontamente smentiti dai diretti interessati. I due attori, soltanto recentemente, alla fine hanno ammesso che un flirt c’è stato, nonostante entrambi fossero a quei tempi impegnati, rispettivamente con Claudia Mori e Federic Facchinetti.

Ornella Muti/ "Sanremo 2022? Non so più chi sono. Senza mia figlia Naike..."

Il primo a confessare, in circostanze piuttosto bizzarre, è stato qualche anno fa proprio Adriano Celentano. L’attore ha parlato della relazione extra-coniugale con Ornella Muti in una deposizione rilasciata in aula a margine di un processo intentato da lui e dalla moglie Claudia Mori all’ex direttore e ad un giornalista di Panorama per diffamazione (nel dettaglio in relazione a un articolo del 2005 intitolato ‘Ritratto di famiglia in un inferno’). “Fra me e Claudia c’è sempre stato amore, abbiamo attraversato una crisi, 20 o forse 30 anni fa, ma siamo una famiglia unita. La crisi coincise a causa di un rapporto con Ornella Muti, ci fu una storia, i fotografi ci inseguivano dappertutto”, queste erano state, secondo quanto riportato allora da La Stampa, le sue parole.

Ornella Muti, tutti i suoi flirt/ Da Alessio Orano, Fabrice Kerhervé a Federico Fachinetti

Adriano Celentano e Ornella Muti, amore segreto? La replica dell’attrice

Le dichiarazioni rilasciate in aula da Adriano Celentano in merito all’amore segreto con Ornella Muti non sono andate giù alla diretta interessata, che ha replicato poco dopo. “A margine di un processo, di botto e senza alcun preavviso, Adriano ha confessato ai giornalisti di avere avuto una storia d’amore con me. Era vero, ma sono rimasta colpita. Se aveva proprio intenzione di rivelarlo e necessità di liberarsi del segreto, sarei stata felice di saperlo in anticipo. Però gli uomini sono fatti così. Se ne fregano”, queste le sue parole in un’intervista a Il Fatto Quotidiano.

Naike Rivelli, Carolina, Andrea, figli Ornella Muti/ Primogenita è la più discussa

L’attrice, dunque, ha ammesso che un fondo di verità nei rumors di cronaca rosa emersi a quei tempi c’era. “È stata l’unica infedeltà della mia vita”, ci ha tenuto a precisare. Inoltre, ha ricordato che in quel periodo anche lei stava vivendo un momento di crisi con il marito Federico Facchinetti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA