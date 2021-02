Adriano Celentano e Roberto Benigni a Sanremo 2021?/ Incontro a sorpresa sul palco

Adriano Celentano e Roberto Benigni insieme sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2021? Nelle ultime ore si è tornata a parlare dell’ipotesi Molleggiato al prossimo Festival della Canzone Italiana, per la precisione il secondo dell’era Amadeus. Dopo i continui tira e molla sulla possibilità di avere o meno il pubblico in sala, alla fine si è deciso che la kermesse canora si farà, ma senza pubblico per contenere la diffusione della pandemia da Coronavirus. Adesso è cominciato il toto nomi sugli ospiti e super ospiti e in questi giorni Adnkronos è tornata a parlare di un possibile ritorno di Celentano sul palcoscenico di Sanremo. Stando a quanto rivelato dal quotidiano, infatti, l’artista sarebbe stato contattato dalla grande macchina organizzatrice del Festival per un ritorno in grande stile all’Ariston. L’ultima volta che il Molleggiato è stato ospite a Sanremo risale a nove anni: correva l’anno 2012 e in quell’occasione Celentano accetta l’invito dell’amico Gianni Morandi che lo ospitò per ben due serate. Prima di allora il Molleggiato era stato a Sanremo 2004 durante la finale del Festival di Tony Denis. Le indiscrezioni parlano di un possibile ritorno di Celentano sul palco per un’occasione unica e speciale: una sorta di collaborazione con Roberto Benigni.

Adriano Celentano e Roberto Benigni insieme a Sanremo 2021?

Sarà davvero così? Adriano Celentano e Roberto Benigni super ospiti a Sanremo 2021? Si fa sempre più insistente la voce di un possibile ritorno sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo del Molleggiato in compagnia dell’attore e regista Premio Oscar de La Vita è bella. Una notizia bomba , ma attenzione è solo un’indiscrezione che se confermata sarebbe sicuramente un vero e proprio colpaccio per Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse, al suo secondo Festival. Per Roberto Benigni si tratterebbe di un graditissimo ritorno a distanza di un anno dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020 dove ha portato sul palcoscenico una sua esegesi del Cantico dei Cantici. Le ipotesi parlano di un possibile ritorno di Benigni come ospite anche quest’anno in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante, il sommo poeta a cui ha dedicato diversi spettacoli. In realtà a stroncare questa possibilità era stato Lucio Presta, manager degli impegni televisivi di Benigni e anche di Amadeus. Nelle ultime ore però l’ipotesi Celentano-Benigni è tornata a circolare e non resta che attendere una smentita oppure una gradita conferma dalla macchina organizzatrice della kermesse.



