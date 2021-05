Adriano Celentano/ “Niente più video sui social, fuori sync, vi scriverò”

Adriano Celentano ha stupito tutti i suoi fan con un annuncio fatto sui suoi social riguardante proprio l’uso dei profili di Facebook e Instagram. Il cantante ha infatti deciso di non pubblicare più video, comunicandolo solo con una immagine a sfondo bianco e con una scritta nera ”Fuori sync”. Uno degli ultimi post che Celentano ha pubblicato sul web è di pochi giorni fa, un video dedicato al collega Franco Battiato.

Adriano è sbarcato su Instagram a ben 82 anni con un profilo che porta il nome di ”Celentano L’inesistente” (come anche su Facebook) e postando immagini con pensieri, riflessioni, e IGTV per i suoi followers. La decisione presa nelle ultime ore è dovuta, come spiegato da Celentano, al sync, ovvero il ritardo che si nota in un video tra il labiale e il parlato. Questo difetto porta effettivamente a distorcere molto la qualità delle clip pubblicate su Instagram, e allora l’artista non ci sta e scrive: ”Ho perso le notti a giocare per sorprendervi coi miei video, ma quando poi li vedo su Instagram e su Facebook noto, come anche in questo ultimo di Battiato, che sono SPUDORATAMENTE fuori sync, e ciò mi rattrista terribilmente”.

Adriano Celentano: “Il sync è musica”

Dato il nome utente scelto (celentanoinesistente) Adriano Celentano si rivolge ai suoi seguaci chiamandoli ”Amici Inesistenti”. Esordendo proprio così, nel lungo post scritto per annunciare di non voler più pubblicare video, fa riferimento anche alla tv: ”Un difetto quello del sync che non riguarda solo le diverse piattaforme digitali, ma anche i canali televisivi, come Rai, Mediaset e altri. Il sync, per loro non è che un optional… è sempre in ritardo o in anticipo, come in ritardo sono le idee di chi fa televisione, figlia di una cattiva manutenzione”.

”Avrei ancora tante cose da dirvi con i miei video, ma è più forte di me e neanch’io so spiegarmi il perché”, l’occhio d’artista ha deciso quindi di rinunciare alla bassa qualità che si vede sulla piattaforma e di continuare a parlare con i suoi fan solo scrivendo: ”Il sync è musica. E’ il passo di un equilibrista. Il sync è il dipinto di un quadro. Il centro di una grossa risata. Ma soprattutto, è il battito di un cuore innamorato. E io non voglio essere fuori sync… specialmente quando parlo con voi non voglio esserlo! Ma vi scriverò”.

