Adriano Celentano, parole ambigue su Giorgia Meloni: “Sembra saggia, però…”/ “Migranti? Povera gente che…”

Adriano Celentano, il messaggio tra le righe verso Giorgia Meloni nell’ultimo post su Instagram

Adriano Celentano, icona indiscussa del panorama musicale e cinematografico italiano, nel corso degli anni non ha mai nascosto il suo giudizio politico su tematiche piuttosto dibattute. Negli ultimi giorni è scoppiato nuovamente il caso migranti, complice le tristi vicende di Cutro che sono costate la vita a decine di persone in fuga dalle proprie terre vessate da questioni belliche e dittatoriali. Sul tema, ha espresso il suo personale pensiero proprio Adriano Celentano, affidando ad un lungo post sui social il suo giudizio sulla gestione politica e con particolare riferimento al premier Giorgia Meloni.

“Io non sono mai stato di destra e… Tuttavia non mi dispiace il modo di governare della “notra” Giorgia. Può anche darsi che io sbagli ma a volte ho come il sospetto di trovarmi di fronte a una saggia equilibrista”. Inizia così il pensiero di Adriano Celentano, palesemente rivolto al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con parole che sembrano quasi di elogio. “Saggia, perchè non può non tener conto che il governo da lei creato è tutto di destra, per cui se qualcuno dei “suoi” sbaglia, lei può si rimproverarlo, ma non troppo…”. Di frase in frase il pensiero di Adriano Celentano diventa sempre più ambiguo, fino ad arrivare ad una nemmeno troppo velata frecciatina proprio nei confronti del Premier.

Adriano Celentano e il “caso” migranti: “Mi meraviglio se anche Giorgia Meloni…”

“Se lo sbaglio è grande e il rimprovero non è all’altezza dello sbaglio, ciò potrebbe mettere in crisi quell’equilibrio attraverso il quale la renderebbe saggia“. Continua, sempre più ambiguo, il pensiero di Adriano Celentano veicolato su Instagram prima di entrare nel merito della questione. “Tutti sappiamo che chi scappa da quei paesi eternamente in guerra, rischia a dir poco di morire annegato. Gente povera che si aggrappa all’unico spiraglio di libertà dove la probabilità di salvarsi, il più delle volte è inferiore al 50%”.

Il riferimento di Adriano Celentano è dunque chiaro: le nuove dichiarazioni del governo e in particolare di Giorgia Meloni sulla strage di Cutro non devono essere piaciute all’artista, che sottolinea come al di là del mare sia proprio la terra ferma il vero incubo di queste persone in fuga. “Mi meraviglio se anche lei dice che quelli che vogliono scappare da quei posti trucidi, vanno fermati alla partenza. E’ chiaro che se gli proibissimo di attraversare il mare potrebbero sì salvarsi dalla tempesta, ma per essere poi assassinati dai sanguinari di quelle guerre infernali“.

