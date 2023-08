Adriano Celentano ricorda Toto Cutugno e il rifiuto de “L’Italiano”/ Il retroscena: “Il brano era forte, ma…”

Adriano Celentano, il ricordo di Toto Cutugno e perché rifiutò L’Italiano

In queste ore si moltiplicano i messaggi di affetto e di cordoglio per la morte di Toto Cutugno, gigante della musica italiana. Tantissimi artisti della nostra canzone gli hanno reso omaggio attraverso ricordi e post condivisi sui social. Fra questi anche Adriano Celentano, legato a lui da uno stretto sodalizio artistico e anche dal celebre aneddoto su L’Italiano, la canzone che ha reso celebre Cutugno in Italia e in tutto il mondo. Attraverso un messaggio e un ultimo saluto condiviso su Facebook, il ‘Molleggiato’ ha così reso omaggio al compianto artista, spiegando per quale motivo rifiutò la canzone da lui ricevuta in dono.

“Ciao Toto! …ricordo che eravamo in macchina… una cinquecento credo, e tu insistevi perché io incidessi “L’italiano”“, scrive Celentano. “Una superbomba appena ultimata la notte prima che ci vedessimo. “Non ho dormito tutta la notte” -mi dicesti- “pensando al successo che faremo, tu come interprete, e io come autore”, il brano era davvero FORTE!!! Ma ciò che più di tutto mi frenava era proprio la frase più importante: “IO SONO UN ITALIANO VERO”. Una frase oltretutto insostituibile, in quanto è proprio su questa che si regge l’intera impalcatura di quella grande opera. E io sentirmi pronunciare: “SONO UN ITALIANO VERO” mi sembrava di volermi innalzare“.

Adriano Celentano, il retroscena su Toto Cutugno: “Non credeva alle sue orecchie…“

Adriano Celentano ha così spiegato perché rifiutò L’Italiano, che alla fine si rivelò un successo planetario. Ricordando Toto Cutugno, prosegue: “Lui non credeva alle sue orecchie: “ma non capisci che è proprio questo il punto, io l’ho scritta pensando a te, perché tu sei davvero un italiano vero.” “Si lo so” – gli dissi io – “però non mi va di dirlo io…”. Non sempre ma a volte la troppa scrupolosità si può trasformare in una ca*ata mondiale. Però nonostante tu l’abbia cantata come l’avrei cantata io, oggi, se la dovessi ricantare la canterei esattamente come l’hai cantata tu! Eri e rimarrai, un grande indimenticabile! Ti voglio bene. Adriano“.

Nonostante il rimorso di aver rifiutato L’Italiano, il ‘Molleggiato’ riconosce il grande successo ottenuto dalla canzone attraverso l’interpretazione dello stesso Toto Cutugno. Un aneddoto affidato ai social e che ha fatto il pieno di like, nel ricordo di un grandissimo artista della musica italiana.













