Adriano Celentano su Silvio Berlusconi: “Ha smesso di soffrire”/ “Aveva pregio unico”

Adriano Celentano ha ricordato Silvio Berlusconi con un post su sul suo profilo Instagram. Il Cavaliere è morto nelle scorse ore all’età di 86 anni dopo una lunga malattia. “Porca miseria! Ciao Silvio, mi dispiace! Anche se so che, in qualunque posto tu sia ora, finalmente avrai finito di soffrire a causa dei tanti malanni di cui sei stato preda in questi ultimi mesi”, ha scritto il cantautore.

Il Molleggiato, agli inizi degli anni ’90, fu tra i primi a sostenere Forza Italia, anche se successivamente se ne sarebbe allontanato. Nel 2019 fu proprio Mediaset inoltre a riportarlo in televisione con il cartone animato “Adrian”, anche se la messa in onda fu soggetta a numerose querelle e rinvii. “Molti sono i politici che possiamo ricordare. Però nessuno di questi aveva il pregio che avevi tu. Tu sei stato l’unico, sia nel bene che nel male, a rappresentare in pieno il carattere curioso di noi italiani. E io credo che nel bilancio di Gesù, non mancherà un occhio di riguardo, non solo per te ma anche per noi”, ha continuato.

Adriano Celentano su Silvio Berlusconi: “Ha smesso di soffrire”. Il ricordo

Il ricordo certamente non banale di Adriano Celentano per la morte di Silvio Berlusconi si aggiunge dunque a quelli di molti altri esponenti del mondo dello spettacolo che hanno voluto esporre il proprio cordoglio in queste ore: da Iva Zanicchi ad Alfonso Signorini, fino a Barbara D’Urso.

La maggior parte di loro si riunirà nel Duomo di Milano mercoledì in occasione dei funerali di Stato del Cavaliere, per cui verranno posizionati in piazza anche dei maxi schermi. La camera ardente invece è stata istituita in forma privata per motivi di ordine pubblico, sebbene inizialmente si fosse pensato di organizzarla nella sede di Mediaset.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L'INESISTENTE (@celentanoinesistente)













