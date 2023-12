Adriano Celentano torna in tv con un nuovo programma/ L’annuncio: “Non è chiaro su quale rete andrà in onda”

Vincenzo Mollica a Domenica In: il video-messaggio di Adriano Celentano

Ieri pomeriggio è andata in scena un’intensa intervista a Vincenzo Mollica nel salotto di Domenica In. Il giornalista, storico inviato speciale della Rai al Festival di Sanremo, ha parlato della perdita progressiva della sua vista e del debutto di uno spettacolo teatrale, un nuovo progetto dedicato proprio a questo problema di salute. A sorpresa, poi, è arrivato anche un video-messaggio da parte di un celebre cantautore, nonché una persona speciale per lui: Adriano Celentano.

Mina e Celentano ospiti a Sanremo 2024?/ Scoop di Novella 2000: "Ecco qual è il progetto per Amadeus"

“Ciao Vincenzo! Bella questa idea di fare uno spettacolo sulla cosa più importante di ognuno di noi: la vista. Solo tu potevi avere un’idea così preziosa“, spiega ‘Il Molleggiato’. “Ed è fantastico sapere che, mentre la tua vista purtroppo ha dei cedimenti, tu piano piano scopri che solo attraverso l’arte di non vedere ti accorgi che fra le cose più belle che hai fatto, le migliori saranno le cose più semplici. Ed è questa la tua forza: cogliere il necessario e non di più, perché il di più tende a sbiadire e cancellare“.

Adriano Celentano cambia il testo dell'Ave Maria/ "Prega per noi", ma "peccatori" diventa "uomini assassini"

Adriano Celentano torna in tv con un nuovo programma: “Tutto è pronto“

Ma, oltre ai complimenti e al messaggio affettuoso destinato a Vincenzo Mollica, Adriano Celentano ha anche colto l’occasione per sganciare un annuncio bomba. Il cantautore ha infatti realizzato un programma nuovo di zecca: le puntate sono già pronte, ma è ancora incerta la rete televisiva su cui verranno mandate in onda. “Il programma che ho appena finito di preparare ti piacerà tantissimo. Tutto è pronto ormai, mancano solo pochi giorni. Anche se ancora non è chiaro su quale rete andrà in onda, devo decidere. Se non sarà la Rai, sarà La7“, spiega Celentano.

Adriano Celentano cambia il testo dell'Ave Maria/ "Prega per noi", ma "peccatori" diventa "uomini assassini"

E, a tal proposito, svela una piccola anticipazione senza però rivelare molto: “Comunque quello che conta è che le puntate sono davvero forti. Poi anche se nessuno le vede, l’importante è che ci siano. Un giorno la gente le vedrà senza il bisogno di un televisore. Le pensa e appaiono nei vicoli, nelle strade, sui monti, nelle spiagge, sott’acqua. Applaudiranno tutti. Ciao Vincenzo, ti voglio bene”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA