Adriano Celentano vs Lucia Annunziata/ “Scorretta con Santoro. Brutta pagina di tv”

Adriano Celentano si scaglia contro Lucia Annunziata all’indomani dell’intervista rilasciata da Michele Santoro a “Mezz’ora in più”. Il celebre artista non ha gradito affatto il modo in cui la giornalista ha trattato il suo ospite, arrivando a pubblicare un duro comunicato sul suo account Instagram. “La brutta pagina televisiva di Lucia Annunziata”, titola Celentano, che poi si è rivolto direttamente alla conduttrice. “Cara Lucia, non mi sei piaciuta per niente ieri con Michele Santoro. Forse i temi nei quali ti aveva coinvolta non ti andavano a genio?”, ha esordito Adriano Celentano. Ne abbiamo parlato ieri, dandovi conto dello scontro velenoso che è andato in scena. Il cantautore ha lamentato anche la “mancanza di un dibattito, la verità, la democrazia… tutte cose che stranamente sembravano irrigidirti. A tal punto da zittirlo bruscamente (e direi molto maleducatamente) con l’ipocrita frase: ‘conosci i tempi televisivi… lo avresti fatto anche tu’. Mentre invece quando tu eri ospite nelle sue trasmissioni, lui con te e non solo con te, è sempre stato corretto”.

CELENTANO VS ANNUNZIATA “CRETINATA SU SANTORO…”

Durante la discussione Lucia Annunziata è, infatti, intervenuta dicendo che non aveva più tempo e che non era sua intenzione “tagliarlo”, ma doveva appunto andare avanti con la trasmissione. Un particolare che non è passato inosservato, tanto che Adriano Celentano ha scritto: “Hai concluso con la preoccupante cretinata, secondo la quale, non avendo lui in questo momento una trasmissione televisiva, non sarebbe abilitato a parlare…! Allora anche giornali come il Corriere, Repubblica, la Stampa e altri non possono parlare? Perché non hanno una trasmissione televisiva?”. Nella durissima lettera indirizzata a Lucia Annunziata il cantautore ha scelto anche di attaccarla duramente nella parte finale: “Ma tu sei sicura che la tua lo sia davvero… ? …televisiva?”. Tantissimi i commenti che questo post ha generato, tutti a favore del cantautore e contro, quindi, l’atteggiamento della conduttrice di “Mezz’ora in più”, che dopo la lettera dell’ex premier Giuseppe Conte ne riceve una anche da Adriano Celentano.

