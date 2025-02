Adriano contratto per il figlio con l’Acedemica de Coimbra

Un nuovo figlio d’arte del mondo del calcio sbarca in Europa dal campionato brasiliano, l’ultimo arrivo nel vecchio continente è quello del figlio di Adriano contratto firmato con un club di terza categoria portoghese, l’Academica de Coimbra. Adriano Carvalho, conosciuto anche come Adrianinho è molto simile al padre, sia nei lineamenti che ricordano molto l’imperatore nei suoi anni di gioventù, sia nelle caratteristiche in campo. Infatti anche il diciottenne Adrianinho è un attaccante che abbina una buona tecnica con la palla ad una grande forza e velocità che gli ha permesso di realizzare 20 gol in 23 partite nel suo primo club da professionista.

Diretta test Formula 1 Bahrain 2025/ Streaming video tv: Leclerc balza in testa! (oggi 26 febbraio)

Adrianinho si trasferisce in Portogallo dal Serrano, club di seconda categoria con cui aveva firmato il suo primo contratto da professionista nell’aprile del 2023 dopo essere cresciuto nelle giovanili del Gremio in Brasile e Boavista in Portogallo senza però convincere le squadre di confermarlo tra i grandi. La carriera di Adrianinho però sembrava destinata all’Europa già da prima del suo trasferimento all’Academica tanto che il club danese di seconda categoria Esbjerg lo aveva invitato per un provino prima del suo ritorno in Brasile e la firma con il Serrano.

Chi è Rita Bonaccorso, mamma di Jessica Schillaci/ Ex moglie di Totò Schillaci: "Amore finito da tempo, ma…"

Adriano contratto per il figlio, gli altri figli d’arte in arrivo nel mondo del calcio

Adriano contratto per il figlio che è solo l’ultimo dei figli d’arte che arriva nel calcio europeo, uno degli ultimi ad aver fatto il suo esordio tra i professionisti è Etienne Eto’o, figlio dell’attaccante camerunense ex Inter Samuel Eto’o, che gioca in Spagna per il Rayo Vallecano, una delle numerose squadre di Madrid, e con cui in questa stagione ha anche esordito ne La Liga in una partita contro il Villareal e ha partecipato ad una partita di Coppa del Re in cui ha trovato anche il suo primo gol.

Jessica Schillaci, chi è la figlia di Totò Schillaci/ Il dolore per la morte del padre: "L'ultima partita..."

Etienne Eto’o fa parte però della squadra B del Rayo Vallecano che sta guidando a suon di gol, come il padre può occupare tutte le posizioni dell’attacco dalla punta centrale all’esterno offensivo, preferibilmente a sinistra potendo accentrarsi per calciare con il destro, il suo piede preferito. Il figlio di Eto’o è già nel giro della Nazionale U23 con cui ha giocato per ora solamente 3 partite ma contribuendo con 1 gol, in partite amichevoli, nonostante abbia anche la nazionalità spagnola il forte legame del padre con la sua terra sembra aver portato anche Etienne a preferire di giocare per i leoni d’Africa, e magari in un futuro riprendere l’eredità del padre.