Adriano e Luna lasciano Uomini e Donne/ “Mi sono innamorato di te”. Lei: “Esco con te”

Adriano e Luna nuova coppia di Uomini e Donne

Scelta e colpo di scena a Uomini e Donne nel corso della puntata in onda il 27 marzo 2024. Dopo il momento dedicato al post scelta di Brando e Raffaella Scuotto, al centro dello studio, arrivano Adriano e Luna del trono over. Il cavaliere che, sin dal suo arrivo aveva scatenato la curiosità del parterre femminile, annuncia di dover lasciare la trasmissione per motivi lavorativi. “Devo concentrarmi sul lavoro e questo mi costringe a lasciare il programma”, spiega Adriano che ha di fronte Luna.

Con la dama, il cavaliere aveva cominciato una frequentazione che stava andando bene. Essendo costretto a lasciare la trasmissione, ma non volendo chiudere il rapporto con Luna, Adriano non solo si lascia andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore, ma fa anche una richiesta alla dama.

Le parole d’amore di Adriano e Luna

Emozionato, Adriano svela i propri sentimenti per Luna: “Ci siamo conosciuti un mese fa in modo strano. Con l’ultima esperienza che abbiamo vissuto, da me, a Riccione, abbiamo fatto tante cose e sono di nuovo felice. A casa, quando siamo rimasti da soli, mi hai fatto vivere quella sensazione di famiglia che non vivevo da tanto tempo. In questi giorni che abbiamo trascorso insieme mi sono innamorato”, dice lui. “Io avrei voluto più tempo ma non ce l’ho. Mi vuoi vivere fuori?“, chiede.

“Prima di risponderti volevo fare una piccola promessa. Quello che hai detto è verissimo, siamo stati molto bene. Mi ero ripromessa di uscire da qui nel momento in cui avrei avuto al cento per cento luce sulla persona ma nonostante quei piccoli punti di ombra esco volentieri con te”, è la risposta di lei. In studio parte la musica e Barbara De Santi, raccogliendo i petali caduti per Brando e Raffaella, improvvisa una scelta anche per Adriano e Luna.











