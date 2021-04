Adriano, Lorenzo, Francesco ed Emanuele Giannini/ I quattro figli maschi di Giancarlo Giannini

Giancarlo Giannini ha avuto quattro figli maschi: Lorenzo e Adriano (nati dal matrimonio con Livia Giampalmo), Emanuele e Francesco (nati dal secondo matrimonio con Eurilla del Bono). Lorenzo, il primogenito, è morto nel 1988 a soli vent’anni per un aneurisma cerebrale. Adriano Giannini, classe 1971, ha ricordato la morte del fratello Lorenzo, qualche anno fa sulle pagine del settimanale Grazia: “Mio fratello se né andato quando ero in un’età molto delicata. Non sei mai pronto per affrontare una perdita così. Era l’ultimo anno di scuola. La mia prima reazione è stata la fuga… Ma proprio quando me ne stavo andando, hanno proposto alla mia mamma di firmare la regia del film Evelina e i suoi figli!”. Il ragazzo chiese alla madre di trovargli un lavoro sul set, così iniziò a lavorare nel cinema com assistente dell’aiuto operatore. Adriano Giannini ha sposato nel 2019 Gaia Trussardi, sorella di Tomaso (marito di Michelle Hunziker).

ex moglie Giancarlo Giannini

I quattro figli maschi di Giancarlo Giannini

Per amore Adriano Giannini si è trasferito a Milano, dove vive con la moglie Gaia Trussardi e i suoi due figli, Nicola e Isabella (nati dal primo matrimonio con Ricardo Rosen). Adriano Giannini non è solo attore ma anche doppiatore: si ricorda sopratutto il doppiaggio di Heath Ledger ne “Il cavaliere oscuro” che gli ha fatto vincere il Nastro d’argento 2009. Prossimamente lo vedremo nel film “Tre piani” di Nanni Moretti. Meno noti sono i figli Francesco e Emanuele, entrambi musicisti. Una famiglia di artisti quella di Giancarlo Giannini, di cui avrà modo di parlare questa sera, venerdì 16 aprile, quando sarà ospite di “Canzone segreta“, il nuovo programma di Rai 1 condotto dall’attrice napoletana Serena Rossi, che avrà il compito di suscitare i ricordi più intimi dei 6 vip che si siederanno di fronte a lei sull’iconica poltrona bianca, attraverso le loro canzoni del cuore.

