Adriano, matrimonio in crisi dopo soli 24 giorni/ Micaela Mesquita lo caccia di casa

Il matrimonio tra Adriano e Micaela Mesquita è in crisi dopo soltanto 24 giorni dal “sì”. Il rumors che arriva dal Brasile, riportato dal quotidiano Extra di Rio de Janeiro, è clamoroso. Pare, infatti, che la cerimonia intima che la coppia aveva programmato nel fine settimana, per festeggiare l’unione ufficialmente celebrata con rito civile lo scorso 9 novembre, non sia andata in scena. Il motivo sarebbe da ricondurre ad una discussione avuta dai due.

Secondo la ricostruzione, alla base della rottura ci sarebbe un comportamento del calciatore. Il bomber ex Inter, infatti, qualche giorno fa si è recato a Vila Cruzeiro, nella favela dove è cresciuto, per assistere in compagnia di alcuni amici alla partita del Mondiale 2022 tra Brasile e Svizzera, vinta dai verdeoro con il risultato di 1-0. La festa per il successo della sua Seleçao, tuttavia, deve essere degenerata, al punto che il neo sposo sarebbe tornato a casa con ben due giorni di ritardo. Non è dato sapere quali spiegazioni abbia dato alla moglie, ma quest’ultima non sembrerebbe averle accettate.

Adriano, matrimonio in crisi dopo soli 24 giorni: salta la festa

Micaela Mesquita, parrucchiera brasiliana, oltre ad annullare la festa, pare abbia anche cacciato di casa Adriano: il loro matrimonio dunque è già in crisi dopo soltanto 24 giorni. È da capire adesso se la coppia riuscirà a risolvere i suoi problemi oppure se valuterà un clamoroso divorzio. I due sono fidanzati dal 2015, ma anche in passato è venuto più volte alla luce quanto la loro relazione fosse turbolenta. In particolare, si sarebbero lasciati e ripresi ben cinque volte.

Gli alti e bassi, anche dopo il “sì”, non sembrerebbero essere finiti. La felicità delle nozze sembra ormai un lontano ricordo. Riuscirà anche questa volta la neo sposa a perdonare l’ex attaccante dell’Inter? Per scoprirlo sarà necessario attendere altri rumors provenienti dal Brasile. Al momento, tutto tace.

