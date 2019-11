Adriano Olivetti La forza di un sogno, film Rai1/ Trama e cast del film con Luca Zingaretti

Adriano Olivetti, La forza di un sogno: il cast

Adriano Olivetti va in onda su Rai 1 per la prima serata di oggi, martedì 19 novembre 2019, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 2013 dalla casa cinematografica Casanova multimedia in collaborazione con Rai Fiction per la regia di Michele Soavi mentre il soggetto sceneggiatura sono stati sviluppati ed ideati da Franco Bernini e Silvia Napolitano. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Paolo Vivaldi, i costumi indossati dagli attori cinematografico sono frutto del lavoro di Enrica Barbano mentre nel cast sono presenti tantissimi attori particolarmente apprezzati dal pubblico italiano come nel caso di Luca Zingaretti, Stefania Rocca, Elena Radonicich, Francesca Cavallin, Serena Rossi e Massimo Poggio.

La trama del film Adriano Olivetti, La forza di un sogno:

La storia riportata in Adriano Olivetti ha inizio con un giovanissimo Adriano Olivetti che all’età di 12 anni già lavora all’interno della fabbrica del padre Camillo che è incentrata sulla produzione di buone macchine da scrivere. In questo periodo Adriano si formerà sia dal punto di vista professionale e soprattutto sperimenterà alcune sue teorie che ben presto si dimostreranno assolutamente rivoluzionarie per l’epoca. Crescendo Adriano spesso e volentieri sarà in contrasto con il padre Camillo proprio perché le sue idee vengono viste come un azzardo che potrebbe mettere in ginocchio la stessa fabbrica. Inoltre in questo periodo farà la conoscenza di Mauro che oltre a diventare il suo migliore amico sarà anche il principale collaboratore con cui darà vita ad un successo esportato praticamente in tutto il mondo. Sono anni difficili anche perché la Seconda Guerra Mondiale fa pesare e come le sue conseguenze soprattutto sul bilancio della fabbrica che ben presto dovrà chiudere i battenti anche perché Camillo ha origini ebraiche. Durante questo periodo Adriano farà la conoscenza di un paracadutista americana di nome Karen la quale aiuterà nascondendo in casa non permettendo alle forze naziste di arrestarla e quindi ucciderla.

Siamo nell’anno 1943 ed Adriano conscio di come la propria vita sia in pericolo decide di fuggire in Svizzera mentre sua moglie con i figli troverà rifugio nella vicina Fiesole. Il padre invece avendo percezione di una morte ormai vicina per via di condizioni di salute non proprio ottimali decide di restare nella sua casa dove troverà la morte a pochi mesi di distanza. Una volta terminato il conflitto inizierà l’incredibile storia di Adriano Olivetti il quale metterà a frutto le sue idee presentando e costruendo degli innovativi modelli di macchine da scrivere che saranno apprezzati praticamente in tutto il mondo. Grazie alla sua lungimiranza saprà esportare il made in Italy in anche in altri settori che all’epoca erano soprattutto rivoluzionari come ad esempio il computer e lo vedrà protagonista tra la fine degli anni Settanta ed i primi anni Ottanta. E’ la storia insomma di un marchio vincente e soprattutto un uomo geniale che ha portato in alto i colori italiani praticamente in qualsiasi zona del mondo contrastando l’ascesa di altri colossi del settore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA