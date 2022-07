Adriano Pacifico/ Mamma “L’ultima volta l’ho visto con un ragazzo che non mi piaceva”

E’ scomparso nel nulla, Adriano Pacifico, il 32enne originario di Modena che è sparito mentre stava percorrendo il Cammino di Santiago (era in Francia), in bicicletta. Il programma di Rai Uno, Estate in Diretta, ha intervistato ieri Grazia Masueto la mamma di Adriano Pacifico: “Ha tentato varie volte di contattarmi da Messenger – le parole della madre in merito all’ultima videochiamata ricevuta dal figlio negli scorsi giorni – ed ho visto questo profilo e ho visto qualcuno che stava tentando di fare una videochiamata, ed era lui che mi diceva che aveva rotto il telefono. L’ho visto con il viso un po’ bruciato per il sole, era stanco, triste e sembrava confuso, era in compagnia di questo ragazzo che gli aveva prestato il telefono, sembravano seduti in un parco per terra”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 20 LUGLIO/ Pregliasco: "Centaurus prossima ondata"

Alla donna questo ‘amico’ non ha fatto una bella impressione: “Purtroppo sì – ha spiegato la mamma di Adriano Pacifico in diretta televisiva – che Dio mi perdoni, ma questo ragazzo mi ha dato una sensazione negativa, e mio figlio sembrava quasi che volesse parlare o no, ma forse era per la stanchezza. Mi ha detto che non riusciva a mangiare, che era stanco e non stava bene, poi ha avuto questo momento di tristezza”.

California, 23enne afroamericano ucciso da polizia/ Video choc, la fuga poi i colpi

ADRIANO PACIFICO, PARLANO SAMANTA E IL PATRIGNO

Samanta, la compagna di Adriano Pacifico, ha aggiunto: “Lui aveva raccontato a tutti che voleva fare questa viaggio, ma penso che non si sarebbe mai allontanato del tutto dalle sue bimbe, da un momento all’altro non le avrebbe mai lasciate”.

Quindi un appello rivolto alle telecamere: “Mi auguro che qualcuno possa vederlo – ha ripreso le parole la mamma – e che ci diano delle notizie, che sta bene, che era tranquillo, solo questo, almeno farci sapere che sta bene”. Antonio, il compagno della mamma di Adriano, ha aggiunto e concluso: “E’ probabile che andremo in Francia nelle zone dove si sono verificati gli ultimi prelievi dei bancomat”.

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10ELOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni 19 luglio 2022: le vincite

© RIPRODUZIONE RISERVATA