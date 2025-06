Adriano Panatta è conosciuto come una delle leggende del mondo del tennis italiano. Ma non solo, il pubblico lo apprezza anche per il suo essere un sex symbol naturale nonchè per il suo grande carisma. Fuori classe assoluto della racchetta, Adriano Panatta sarà presto ospite del programma di Marco Liorni, “Chi può batterci“, su Rai 1. Nato nel 1950 a Roma, il celebre tennista inizia ad entrare nel mondo del tennis quando aveva appena sei anni influenzato da suo padre Ascenzio.

Alla fine degli anni ’60 inizia a scoprire di avere un vero e proprio talento e si misura con le prime hare. Infatti, ottiene gli ottavi di finale al Roland Garros nel 1970 diventando il tennista italiano più giovane in assoluto a raggiungere questo obiettivo. Invece, a settembre arriva a battere Nicola Pietrangeli ai Campionati italiani assoluti. Insomma, pare da subito chiaro che il tennis è la sua vocazione. Ma passiamo ora a scoprire di più sulla sua vita privata e sentimentale, dal flirt con Loredana Bertè a oggi.

La carriera così come la vita privata di Adriano Panatta sono state ricchissime di successi. Il campione di Tennis ha oggi tre figli: Rubina, Alessandro e Niccolò, avuti dalla prima moglie Rosaria Luconi sposata negli anni ’60. Divorziano però quando lui conosce Anna Bonamigo durante una vacanza a Capri. L’avvocatessa lo colpisce a tal punto da portarlo a trasferirsi a Treviso dove la sposerà nel 2020, quando lui ha 70 anni. “Io le ho detto “Che facciamo, ci sposiamo?” Ma non mi sono messo in ginocchio con l’anello, è stato naturale. Il matrimonio è una cosa seria, non ci si sposa per divertimento“, ha spiegato.

Non tutti sanno che in passato Adriano Panatta ha avuto diversi flirt con donne importanti del mondo dello spettacolo quali Serena Grandi, Mita Medici e Loredana Bertè. Di quest’ultima ha raccontato di aver avuto ricordi stupendi ma al tempo era fidanzato con Mita, tradita lo stesso giorno del primo incontro con la cantante: “Mi comportai molto male con Mita: corteggiai Loredana la sera stessa. Me ne vergogno ancora“.