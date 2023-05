ADRIANO PANATTA E ANNA BONAMIGO/ “All’inizio scappavo, pensavo fosse un playboy”

Adriano Panatta e Anna Bonamigo, ospitati a Domenica In, hanno parlato della loro relazione, iniziata un po’ per caso, ma che li ha portati a coronare un vero e proprio sogno d’amore. “Ci si vedeva anche 40 ani fa”, racconta lui, “ma non ci siamo mai frequentati. Poi andai a Treviso e le chiesi una mano per organizzare un evento e quando la vidi e mi venne una colica renale. Poi ci siamo rivisti, abbiamo fatto una vacanza a Capri ed è nato tutto questo. Ho divorziato e ci siamo sposati due anni fa a Venezia. L’idea del matrimonio è nata al suo compleanno, le ho mandato un mazzo di rose e le chiesi se se la sentisse di sposarmi. Ma credo che sia stata una cosa naturale”. Lei, intervenendo dopo il discorso di Adriano Panatta, confessa che “io all’inizio scappavo un po’ perché pensavo fosse un playboy. Ma poi è nato questo sentimento, è venuto tutto naturale quando ho scoperto l’uomo eccezionale che è”. (Agg. di Lorenzo Drigo)

L’ex tennista Adriano Panatta e la moglie Anna Bonamigo saranno ospiti a Domenica in per parlare della loro storia d’amore e dei loro successi. Adriano Panatta è stato sposato a lungo con Rosaria Luconi e dalla loro storia d’amore sono nati tre figli: Niccolò (classe 1975), Alessandro (classe 1979) e Rubina (classe 1980).

Dopo la fine della carriera da tennista, Adriano ha deciso di lasciare la moglie e aprire un nuovo capitolo della sua vita di cui fa parte l’avvocata Anna Bonamigo. Anna ha 66 anni ed è una donna molto riservata, i due si erano conosciuti a Capri nel 2013 e poi, dopo molti anni di fidanzamento, hanno deciso di convolare a nozze alla fine del 2021 a Venezia. Adriano aveva 70 anni quando i due si sono sposati e deve amarla molto per aver fatto questo grande passo. A Verissimo, Anna Bonamigo aveva detto, parlando del marito: “Lui sembra serioso, non è timido, ha molto senso del pudore, non gli piace parlare delle cose private però quando ne parla si emoziona molto, soprattutto quando parla dei suoi figli”. Anna ha anche raccontato che tra loro era scattato un vero colpo di fulmine, qualcosa che lei ha definito “inspiegabile”.

Adriano Panatta e Anna Bonamigo sono complici, simili ma anche molto diversi. A Verissimo Anna aveva raccontato che in realtà loro si conoscevano di vista da prima di Capri, si guardavano e si piacevano ma prima avevano entrambi dei legami: “Ci vedevamo sempre alle feste ma avevamo dei legami, poi ci siamo conosciuti realmente a Capri, in diverse occasioni, a casa di amici, lui era molto serio, stava sempre seduto io invece ballavo scalza”.

La vera scintilla però è scattata a Treviso e non a Capri! Sempre a Verissimo Anna Bonamigo aveva dichiarato: “Avevo un evento a Treviso, non volevo neanche andarci ma alla fine sono andata, l’ho incontrato e mi ha sorriso come non aveva mai fatto prima, da allora è partito un corteggiamento”. Adriano Panatta invece, che all’impatto risulta essere molto più serio rispetto alla moglie, è in realtà molto dolce e ironico, sul loro matrimonio aveva raccontato: “Le feci la proposta con un mazzo di fiori e un bigliettino e nel bigliettino avevo scritto ‘mi vuoi sposare? (Se te la senti)’. È stato un gesto molto spontaneo e siamo riusciti a sposarci durante il Covid non so come”.

