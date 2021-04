Adriano Panatta, ex moglie e flirt/ Da Rosaria Luconi, a Loredana Bertè e Serena Grandi

Adriano Panatta è stato sposato dal 1974 con Rosaria Luconi, con cui ha avuto tre figli, Rubina, Niccolò e Alessandro. I due hanno vissuto in Versilia: “Cosa mi ha portato in Versilia? Ovvio, l’amore per Rosaria. Lei conosceva queste zone, ci veniva ogni estate. Cercavamo un posto dove mettere su famiglia: avevamo vissuto a Roma, a Firenze, ma non c’era paragone. E qui ci fermammo”, ha raccontato tempo fa l’ex tennista a Il Tirreno. I due si sono separati nel 2014, dopo 40 anni insieme. “Non ci sentiamo più”, ha detto Panatta al settimanale Chi. Adriano Panatta ha avuto numerosi flirt: tra questi quelli con Loredana Bertè, Mita Medici, Serena Grandi e Clarissa Burt. Ai tempi della liason con Serena Grandi, Panatta era già sposato con Rosaria Luconi: “Fu una storia d’amore di due anni, segreta perché lui era sposato. Avevamo il problema dei fotografi, del non farci vedere insieme perché lui aveva appena vinto la Coppa Davis, io ero alle prime armi e non volevo farmi vedere più di tanto anche perché poi c’era Rosaria, sua moglie”, ha raccontato l’attrice nel programma “Vieni da me”.

Anche Mita Medici (al secolo Patrizia Vistarini) è stata legata al campione di tennis Adriano Panatta. In un’intervista a Repubblica, l’ex tennista ha rivelato il motivo della fine della sua relazione con la cantante: “Stavo con Mita Medici, il cui vero nome è Patrizia, una donna dal carattere molto forte. Nel ’72 andammo in vacanza a Stromboli, in una casa di pescatori. Lei a Milano recitava in Ciao Rudy con la Bertè, io la tradii con Loredana, non ne vado fiero”. Nell’estate del 1973 la Bertè accompagnò il fidanzato al Roland Garros, dove incontrò per la prima volta il futuro marito Björn Borg: “Lui aveva 16 anni, era più portato a sollazzi solitari che ad aspirare a una donna come Loredana”, ha raccontato Panatta al settimanale Oggi A fine partita lo svedese chiese a Panatta di presentargli la fidanzata. Tra Panatta e Loredana la storia si chiuse prima della fine del 1973. Loredana Bertè è l’unica delle sue ex di cui Panatta parla in pubblico: “Siamo stati bene, ho un ottimo ricordo di lei, c’è ancora tanto affetto. Di Loredana parlo volentieri perché eravamo due creature, delle altre no”, ha ammesso a Oggi.

