Adriano Panatta “Matrimonio con Anna Bonamigo? Nessuna proposta”/ “Le polemiche..”

Adriano Panatta e Anna Bonamigo si sposano il prossimo 10 ottobre. La notizia ormai non fa più scalpore visto che è stata divulgata ormai il mese scorso ma Chi è riuscito ad intervistare il campione andando a fondo alla questione e svelando i dettagli di quella che non è stata una vera e propria proposta di matrimonio a tutti gli effetti. Proprio Adriano Panatta ha confermato che il loro è amore e che non c’è stato bisogno di mettersi in ginocchio o tirare fuori l’anello per andare oltre: “Ci siamo guardati negli occhi ed è venuto naturale, ci amiamo e allora…io le ho detto ‘Che facciamo ci sposiamo?'”. Riguardo allo scalpore che ha creato la notizia, Adriano Panatta non ha dubbi confidando al settimanale di Alfonso Signorini che lui crede nel matrimonio e che è sicuramente una cosa seria non una cosa con la quale si gioca: “Per noi è stata una conseguenza naturale, a 70 anni, a 20 anni.. poi non sono morto, sto ancora bene”.

ADRIANO PANATTA E ANNA BONAMIGO SI SPOSANO IL 10 OTTOBRE MA…

Detto questo sembra che i presupposti ci siano tutti per un’unione felice soprattutto quando la stessa Anna Bonamigo, interrogata dal settimanale, ha rivelato che di Adriano Panatta ha conosciuto davvero tanti lati ma quello che più l’ha colpita è la dolcezza, che non mostra a tutti, e poi la sua innata ironia. Proprio con la sua ironia, il campione risponde alla domanda su cosa lo abbia conquistato di Anna: “La sua età… a parte gli scherzi, l’importante è che con lei sto bene, mi piace trovarla accanto a me la mattina quando mi sveglio”. Delle nozze si sta occupando la sposa ma la bocca su quello è cucita, l’unica cosa che la promessa sposa si lascia scappare è: “Non vedo l’ora di vedere la faccia di Adriano quando arriverò”.



