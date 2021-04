Adriano Panatta ospite de La Canzone segreta, qual è la sua canzone del cuore?

Adriano Panatta torna in tv ospite de La Canzone Segreta, il gran finale proprio dedicato alle vittime del Covid, e chi meglio di lui avrebbe potuto raccontarlo visto che è reduce, ormai da pochi giorni, proprio dall’infezione? Proprio qualche giorno fa, ancora prima dell’annuncio della sua partecipazione all’ultima puntata dello show di Serena Rossi, anticipata proprio a questa sera, in diretta tv, A quelli che il Calcio qualche giorno fa, era stata data la notizia della sua positività. Panatta figurava tra gli ospiti del programma domenicale sportivo ma invece di vederlo in studio pronto a commentare e prendere parte allo show di Rai2, è arrivato il suo annuncio confermando anche la sua situazione di isolamento e l’assenza di sintomi. In collegamento video dalla sua casa, l’ex tennista ha rivelato di aver beccato il virus proprio dopo aver prenotato il vaccino che era pronto ormai a fare da lì a poco.

ADRIANO PANATTA/ “Vittima di tentativo di bullismo, naturali o rifatte? Vi spiego...”

Adriano Panatta sposo a 70 anni: “Con Anna Bonamigo..”

Uno strano gioco del destino che ha costretto il campione all’isolamento fino a tampone negativo e, a quanto pare, la situazione deve essere cambiata visto che figura questa sera tra gli ospiti di Serena Rossi. Adriano Panatta ha trascorso la quarantena a Treviso insieme alla moglie che però è risultata negativa al tampone. Proprio il tennista aveva annunciato di avere appuntamento per un nuovo tampone proprio ieri e a questo punto sembra che le sue condizioni siano migliorate. Quest’ultimo anno rimane comunque per lui positivo perché, nonostante la malattia e i problemi legati al lockdown, l’ex numero 1 del tennis, alla soglia dei suoi 70 anni, ha pensato bene di coronare il suo sogno d’amore e, dopo sette anni, ha sposato la compagna, l’avvocatessa trevigiana Anna Bonamigo. Per lui si è trattato del secondo matrimonio visto che il primo è stato quello con Rosaria Luco. I due si sono sposati ad ottobre dello scorso anno in quel di Venezia, che sia dedicata proprio a lei la speciale canzone segreta che svelerà Serena Rossi questa sera?

LEGGI ANCHE:

Anna Bonamigo, moglie Adriano Panatta/ Avvocato con un passato in AN (Il filo rosso)Adriano Panatta "Matrimonio con Anna Bonamigo? Nessuna proposta"/ "Le polemiche.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA