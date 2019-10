Adriano Panzironi, dieta life 120/ Guru delle diete a processo: testimonianze choc a Live Non è la D’Urso

Adriano Panzironi sarà uno dei grandi protagonisti della nuova puntata di Live – Non è la D’Urso in programma oggi, domenica 20 ottobre 2019, in prima serata su Canale 5. Barbara D’Urso ha annunciato negli scorsi giorni che ci saranno delle nuove testimonianze choc sul guru delle diete, finito a processo per esercizio abusivo della professione medica e sono attese grandissime novità su uno dei casi mediatici più discussi degli ultimi tempi. Dopo censure e sanzioni da parte di Antitrust e Agcom, Adriano Panzironi rischia adesso fino a tre anni di carcere: sospeso dall’Ordine dei giornalisti, l’inventore di “Life 120” è stato denunciato alla Procura della Repubblica dall’Ordine dei Medici di Roma: secondo il presidente Antonio Magi, non è possibile consigliare un regime alimentare senza avere visitato una persona e senza conoscere eventuali patologie e problematiche. Il rischio è quello di consigliere alimenti incompatibili con lo stato di salute di un paziente e ora sono guai…

ADRIANO PANZIRONI A LIVE – NON E’ LA D’URSO

Adriano Panzironi può godere di ampia visibilità televisiva e sui social network: il guru delle diete è spesso ospite su media locali e nazionali, senza dimenticare che conduce la trasmissione televisiva “Il Cerca Salute” su alcune emittenti private. La sua teoria è che sia possibile vivere 120 anni e curare malattie gravi come diabete, Alzheimer e ipertensione seguendo i suoi consigli e utilizzando i suoi integratori. «LIFE 120 è un nuovo stile di vita che affonda le radici nel passato, quando l’uomo era esente dalle malattie degenerative, oggi chiamate comunemente “malattie moderne”», annuncia Adriano Panzironi sul suo sito, evidenziando che i mali del nostro tempo non sono affatto naturali ma «non sono altro che una conseguenza del nostro modo di vivere». E’ possibile, dunque, vivere in salute e oltre i 100 anni seguendo tre linee guida: la giusta alimentazione, la giusta attività fisica e la giusta integrazione. E il guru può vantare un grande seguito: oltre 500 mila persone hanno aderito a Life 120, scatenando non poche polemiche…

“ADRIANO PANZIRONI, REATO DI ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE MEDICA”

Spesso ospite nei programmi di Barbara D’Urso per rispondere alle polemiche su Life 120, Adriano Panzironi è finito nel mirino di molti esperti e luminari. Uno su tutti Roberto Burioni, esperto di Microbiologia e Virologia, che ha messo nel mirino tutti quei programmi che danno spazio al guru delle diete, «un comportamento gravissimo e intollerabile». E sono tantissime le testimonianze di “miracoli”: c’è chi ha raccontato che con Life 120 è guarito da diabete e malattie e c’è chi ha spiegato che la sua gamba si è allungata di tre centimetri. Recentemente il pubblico ministero Francesco Marinaro ha chiarito che Panzironi non è un dottore o un cardiologo, così come non è specializzato in scienze dell’alimentazione: il guru è semplicemente un giornalista e per questo motivo «i suggerimenti inerenti i suoi integratori potrebbero configurare il reato di esercizio abusivo della professione medica».



