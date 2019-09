Adriano Panzironi/ Dieta Life 120: una vita longeva o false promesse? I provvedimenti

Adriano Panzironi è considerato un guru delle diete (ma guai a chiamarlo tale!) e in particolare della sua Dieta Life 120 che promette una vita longeva, fino a 120 anni appunto. Giornalista (e quindi neppure farmacista come Lemme), ha realizzato un regime alimentare che garantisce ai suoi seguaci una lunga vita solo se seguito alla lettera. Promesse certamente importanti che neppure la scienza riesce a mantenere ma che lui, Panzironi, ammette di poterlo fare grazie alla sua dieta. Se ne parlerà oggi nell’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5, nel corso della quale oltre a parlare del “miracoloso” regime alimentare verranno messe sul piatto anche le forti critiche avanzate contro il giornalista e autore dei tre volumi “Vivere 120 anni”. Lui però, oltre ad un curriculum anche piuttosto importante legato al giornalismo (è iscritto all’albo dei pubblicisti), vanta anche un mestiere da imprenditore. Dopo aver aperto un centro sportivo ad Anzio, ha fondato il brand Life 120 che lo stesso definisce uno stile di vita, fatturando solo nel 2017 quasi 3 milioni di euro con la vendita di integratori che permetterebbero di vivere fino a 120 anni. La quasi immortalità ha però un prezzo, ovvero 300 euro circa al mese tra pillole e beveroni da associare ad una dieta iperproteica e priva di carboidrati.

ADRIANO PANZIRONI, LA SUA DIETA 120 E I PROVVEDIMENTI

La dieta inventata da Panzironi è simile a quella chetogenica o paleo, dunque predilige le proteine come carne, pesce e uova ed elimina del tutto i carboidrati e gli alimenti raffinati, ma anche la frutta e le verdure, così come i latticini. Ma chi si impegna a seguire questa dieta, cosa dovrà mangiare? Solo le sue ricette ovviamente! Il tutto accompagnato dai suoi integratori che chiaramente hanno un prezzo non indifferente. Bandita quindi la dieta mediterranea, che secondo Panzironi sarebbe la causa del girovita e dell’incremento di patologie croniche a causa dei carboidrati in essa presenti. Chiaramente i contro della dieta 120 superano i pro e negli ultimi anni sono stati copiosi i provvedimenti contro il giornalista, a partire dall’Ordine dei Giornalisti del Lazio che l’ha sospeso definendo la sua attività al limite tra informazione e pubblicità. Anche l’Ordine dei Medici è intervenuto con una denuncia per abuso della professione medica. Contro Panzironi anche l’Antitrust che nel 2018 lo ha sanzionato per oltre 400mila euro poichè la sua trasmissione tv “Il Cerca salute” è stata ritenuta una sorta di televendita dei suoi prodotti, mascherata da interviste divulgative.

