Adriano Panzironi, Le Iene: “chi è davvero”/ Video Life 120, la dieta “miracolosa”

Adriano Panzironi torna alla ribalta grazie a Barbara D’Urso e allora “Le Iene” tornano a occuparsi del giornalista e della sua dieta “Life 120”. Già in passato l’inviato Andrea Agresti si era occupato del metodo per capire se funziona davvero e se i consigli del “guru” sono miracolosi. Ma visto che è tornato in tv, ed è al cinema con il film “L’uomo che volle vivere 120 anni”, il programma di Italia 1 ha preso nuovamente il caso in mano e annuncia aggiornamenti nella puntata di oggi, martedì 8 ottobre, dalle 21.15 su Italia 1. Da anni Adriano Panzironi promuove il suo metodo e vende integratori, ma ora sta cominciando a pagare le conseguenze. Ha ricevuto due maxi multe per pubblicità ingannevole, una dall’AgCom e l’altra dall’Antitrust. Inoltre, è stato sospeso dall’Ordine dei giornalisti. Quindi gli è stato imposto l’obbligo di inserire nei suoi programmi in sovraimpressione una frase di avvertimento per il pubblico.

ADRIANO PANZIRONI, LE IENE: “CHI È DAVVERO GURU LIFE 120”

Nonostante ciò i riflettori restano accesi su Adriano Panzironi. Nel corso delle puntate di “Live Non è la D’Urso” ha parlato pure del suo libro e degli integratori che produce e abbina alla dieta Life 120. Senza giri di parole afferma che così si può guarire da tutte le malattie. Si tratta di un miscuglio a base di spezie: curcuma, zenzero, chiodi di garofano, origano, pepe nero e cannella. Eppure questa filosofia di vita ha costi importanti. I suoi “angeli”, che non sono altro che i suoi seguaci, spendono addirittura 300 euro al mese tra pillole e libri. Dunque, come spiegato da “Le Iene”, la sua azienda frutta ogni mese almeno un milione di euro. Adriano Panzironi smentisce: «Io non guadagno nulla dalle pilloline». Intanto arrivano le maxi multe e montano polemiche sulla visibilità che sta ricevendo su Canale 5, dove sono intervenute anche alcune sue clienti. Come chi sostiene di aver beneficiato dell’allungamento di una gamba di tre centimetri.

ADRIANO PANZIRONI, DIETA LIFE 120 È “MIRACOLOSA”?

Polemiche comprensibili se teniamo conto delle recenti uscite di Adriano Panzironi a “Live Non è la D’Urso”. Nel salotto di Canale 5 è arrivato a dire che «Life 120 può aiutare anche nella cura dell’Aids». Nello specifico, ha parlato di un malato terminale che si sarebbe affidato a lui. Era con le difese immunitarie a terra, ma dopo aver seguito la sua dieta aveva visto risalire i valori dei CD3. «Dice che guarisce i malati di Aids», ha urlato Vladimir Luxuria, visibilmente risentita per le affermazioni del “guru di Life 120”. Questa è solo l’ultima delle sue uscite. Ma c’è anche chi rivela che con quel metodo ha rischiato la vita. «Sono arrivata a pesare 45 chili e a soffrire di tachicardia e vertigini. Stavo sempre peggio finché il medico mi ha imposto di sospendere tutto. Se avessi proseguito sarei morta». Oggi a “Le Iene” nuovi aggiornamenti su Adriano Panzironi e Life 120 con il servizio di Andrea Agresti.





