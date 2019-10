Adriano Panzironi/ Le risposte a testimonianze choc (Live, Non è la D’Urso)

Adriano Panzironi è ormai un abitudinario dei salotti di Barbara d’Urso ed è impossibile non notare come il crescendo di ospitate stia anticipando l’uscita del suo film, L’uomo che volle vivere 120 anni. Il giornalista pubblicista ritornerà a Live – Non è la d’Urso anche per la puntata di oggi, domenica 6 ottobre 2019, forse per riprendere il discorso interrotto sulle sue affermazioni in fatto di alimentazione e salute. La scorsa settimana è stato dato largo spazio ai suoi Angeli, ovvero a tutte le persone che seguendo la sua dieta Life 120 affermano di essere riuscite persino a guarire da alcune malattie importanti. I suoi integratori invece sono stati messi alla gogna dagli esperti, che hanno individuato nella composizione delle magiche pillole delle grammature dannose di vitamine. “Sono stato criticato da molte persone del Popolo Life 120 sulla scelta di partecipare a questo programma popolare”, scrive alcuni giorni fa Panzironi su Facebook. Molti dei suoi discepoli infatti si sono chiesti il perchè abbia deciso di ritornare da Barbarella in più occasioni, pensando ad un cachet alto o per ottenere una maggiore popolarità. “L’audience della trasmissione della d’Urso ha registrato impennate di ascolti”, dice al punto due delle sue motivazioni, anticipando anche che questi dati gli permetteranno di ottenere un invito anche in altre trasmissioni di caratura nazionale, come La7 o persino in Rai. Clicca qui per leggere il post di Adriano Panzironi.

Adriano Panzironi, Live – Non è la D’Urso: tremila euro per le ospitate

Tremila euro per le ospitate di Adriano Panzironi alla corte di Barbara d’Urso, una notizia che ha subito attirato l’interesse della stampa e che è stata confermata dallo stesso giornalista. L’inventore di Life 120 resiste alle critiche, sorride agli insulti e si limita a sporgere querele. Perchè accetta un trattamento del genere? Lo spiega in un lunghissimo post sui social, dove parla di ascolti, visibilità, la missione di far conoscere le sue ricerche e “salvare sempre più persone dalle patologie degenerative”. Un bel riscontro positivo da parte dei telespettatori, che non corrisponde però a quanto sta succedendo altrove. Il giorno seguente alla sua partecipazione a Live – Non è la d’Urso, i giornali italiani infatti hanno riportato l’ennesima batosta che il giornalista ha ricevuto dall’Antitrust: 250 mila euro di multa alla sua società e altri 40 mila euro a Welcome Time Elevator. La stessa somma è stata richiesta anche a Teleuniverso, che in base all’analisi dell’Authority, ha contribuito a diffondere uno spot sul prodotto Orac Spice con chiari riferimenti di effetti terapeutici non dimostrati. Intanto, ricorda Il Corriere della Sera, nel mirino dei Fratelli d’Italia finisce pure il film di Panzironi, L’uomo che volle vivere 120 anni, previsto nei cinema italiani i prossimo 8 e 9 ottobre. “Lo Stato non fa niente per impedire la diffusione di una teoria che non ha alcun riscontro scientifico e pericolosa per la salute dei cittadini”, ha sottolineato il deputato Giovanni Donzelli nell’interrogazione alla Camera, chiedendo lo stop della proiezione.

