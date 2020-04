Adriano Panzironi, sospeso 6 mesi “Il cerca salute”/ Agcom: “Sottovaluta coronavirus”

Pubblicità

Sospensione de “Il cerca salute” e dello speciale “Quello che non vi hanno detto sul coronavirus” per sei mesi: questa la decisione dell’AGCOM nei confronti dell’ormai celebre format di Adriano Panzironi. L’ideatore del regime alimentare “Life 120” è finito nel mirino delle autorità per «la diffusione di contenuti, commerciali e non, potenzialmente suscettibili di porre in pericolo la salute degli utenti in quanto induttivi di una sottovalutazione dei rischi potenziali connessi al coronavirus». Come spiegano i colleghi di Tg Com 24, i programmi di Panzironi avrebbero tentato di convincere gli spettatori che il coronavirus possa essere trattato, se non prevenuto, con misure non terapeutiche, ma con alimentari o di mera integrazione. Ricordiamo che le due trasmissioni televisive colpite dall’AGCOM sono trasmesse sul canale 880 SAT e sul canale 61 DTT e prodotte dalle società Italian Broadcasting S.r.l e Mediacom S.r.l.

ADRIANO PANZIRONI, AGCOM SOSPENDE PROGRAMMI TV PER SEI MESI

Recentemente finito a processo con una lunga lista di parti civili, il canale di Adriano Panzironi era stato sanzionato a fine marzo dall’AGCOM con una multa di oltre 260 mila euro. In questo caso, nel mirino delle autorità è finita la posizione del giornalista sul coronavirus, in grado di comportare «una riduzione della consapevolezza e dei conseguenti comportamenti di vigilanza e responsabilità rispetto ai rischi sanitari e quindi risultare pregiudizievoli per la salute dei consumatori». Una condotta particolarmente grave, per le autorità, in quanto gli autori e lo stesso Panzironi hanno utilizzato «un modulo comunicativo basato sulla suggestionabilità dello spettatore medio per proporre, associandola alle tematiche relative alla epidemia da Covid-19, la promozione dello stile di vita “Life 120″».



