Tutto su Adriano Pappalardo: da cantante ad attore

Adriano Pappalardo è uno degli artisti più amati e popolari della televisione italiana. Nel corso della sua carriera ha sperimentato tante cose ma tutto è iniziato con la musica. Nel 1971 fa un provino presso l’etichetta discografica Mogol suscitando l’interesse di Lucio Battisti e, nello stesso anno, rilascia il primo singolo. Negli anni Settanta e Ottanta si dedica prevalentemente alla musica collezionando successi con i brani È ancora giorno, Segui lui e soprattutto Ricominciamo che, ancora oggi, è cantato da tutti. Alla fine degli anni Ottanta decide di mettere da parte la musica e dedicarsi alla carriera di attore recitando in film come Rimini Rimini, e Rimini Rimini – Un anno dopo.

Laerte Pappalardo, chi è il figlio di Adriano Pappalardo/ "Nonno straordinario con Leon, trasmesso valori"

Diventa, così, anche un volto televisivo molto popolare partecipando come ospite a diverse trasmissioni e accettando di diventare concorrente alla prima, storica edizione dell’Isola dei Famosi dove, come naufrago, conquista tutti.

Adriano Pappalardo e l’amore con Lisa Giovagnoli

Adriano Papparlado ha dedicato tutta la sua vita alla carriera ma non ha mai rinunciato all’amore. La donna della sua vita è sempre stata Lisa Giovagnoli incontrati all’inizio degli anni Settanta e che gli è sempre rimasta accanto. La coppia ha avuto un figlio, Laerte che li ha resi poi nonni di Leon. Dopo 36 anni di vita insieme, nel 2010, la coppia decide di coronare l’amore con il matrimonio.

Laerte Pappalardo ha una fidanzata?/ Perché è finita con l'ex moglie Selvaggia Lucarelli: "Oggi siamo amici"

“Quando ci siamo incontrati era già famoso, lui andò dal parrucchiere e io lavoravo in una agenzia di spettacoli, facevo l’agente, ma non mi stava simpatico. Mi stava antipatico e quando arrivò su in ufficio gli avevano fatto un taglio di capelli orrendo, ho pensato “Quanto è brutto”… Poi mi invitò a cena e da quel giorno non ci siamo più separati” aveva raccontato a Vieni da me di Caterina Balivo.