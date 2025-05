Adriano Pappalardo e l’incidente in parapendio: cosa accadde nel 2016

Adriano Pappalardo è uno degli ospiti della nuova puntata di Da noi… a ruota libera, in onda oggi pomeriggio, domenica 25 maggio 2025, come sempre su Rai 1 a partire dalle ore 17.20 circa. Il cantante, pronto a raccontarsi ai microfoni della padrona di casa Francesca Fialdini, ha sempre vissuto nel segno della musica ma nel 2016 ha destato non poca preoccupazione per un brutto incidente che ha seriamente rischiato di compromettergli la salute.

Era infatti agosto 2016 quando il cantante ebbe un brutto incidente in parapendio sul litorale pontino, in seguito al quale fu trasportato d’urgenza in ospedale a Latina. Dopo il lancio, infatti, è andato incontro ad un brusco impatto con la terraferma durante le operazioni di discesa, riportando numerose fratture alle costole e alla tibia ed un ematoma alla testa. L’impatto fu molto violento ma, dopo alcuni mesi di ricovero in ospedale, riuscì a riprendersi e a ritornare alla vita di tutti i giorni.

Adriano Pappalardo: “Ne sono uscito dopo tre-quattro mesi…“

«Il volo mi dà quelle emozioni che trasmetto in musica, ma quel giorno ero molto nervoso“, ammise Adriano Pappalardo nel 2020 ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, raccontando la sua grande passione per il volo ma anche l’incidente in parapendio. “Un’ala andò sottovento, si piegò tutta ed ero a sette metri da terra, dove c’erano anche delle rocce. La fortuna ha voluto che cadessi sul terreno battuto, ma mi spezzai tre costole e il malleolo, ebbi anche un ematoma alla testa“.

La preoccupazione per le condizioni di salute fu immediata, ma alla fine il cantante riuscì a guarire: “Mi spaventai per la macchia di sangue alla testa. Se si espandeva rischiavo e invece… Ne sono uscito dopo tre-quattro mesi. Tornai a volare da solo, mi feci un’ora e mezza“.

