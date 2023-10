Adriano Pappalardo: “Non andrò mai a Ballando con le stelle”/ “Non c’entra Selvaggia Lucarelli, ma…”

Adriano Pappalardo e la “nuova vita” professionale: “Ecco perchè non vado più in tv…”

Adriano Pappalardo è ampiamente noto al pubblico italiano, sia per meriti musicali che come personaggio televisivo. Come riporta Biccy, il suo ruolo sul piccolo schermo presenta però una “incognita”. Nello specifico, essendo l’ex suocero di Selvaggia Lucarelli, qualcuno non si spiega come nonostante la sua longeva carriera non sia mai stato accostato o vicino al cast di Ballando con le stelle. Inoltre, data la separazione tra la giurata e il figlio del cantautore, molti si interrogano anche sull’attuale rapporto tra i due.

Adriano Pappalardo "Ricominciamo"/ "La canto, ma non ce la faccio più. Sarà il mio epitaffio!"

Parlando a Il Messaggero – come riporta il portale – Adriano Pappalardo è entrato nel merito della sua mancata partecipazione a Ballando con le stelle nel corso degli anni. Il cantautore è partito da una doverosa premessa: “Sono soddisfatto e sereno; faccio i miei concerti e non vado più in tv a fare reality, talent show e via dicendo. Mi sono stufato: oggi non dico più ‘sì’ quando in realtà vorrei dire ‘no’. A volte per contratto mi sono trovato a fare cose che non mi piacevano e io sono uno che ha sempre fatto di testa sua”.

Adriano Pappalardo/ Il ricordo di Lucio Battisti: "quel giorno ad Anguillara: mai visto così felice"

Adriano pappalardo e il rapporto con Selvaggia Lucarelli dopo la separazione con il figlio

Sempre nell’intervista per Il Messaggero – come riporta Biccy – Adriano Pappalardo è poi entrato nel merito di Ballando con le stelle sciogliendo ogni dubbio rispetto alla sua mancata partecipazione. “Ballando con le stelle? Non accetterei mai; non perchè c’è Selvaggia Lucarelli, mamma di mio nipote Leon, ma perchè non mi piace essere giudicato anche se già so di non saper ballare. Solo se mi offrissero 400 mila euro andrei e mi lancerei anche in un tango argentino; altrimenti non se ne parla. Per l’Isola dei Famosi guadagnai solo 30 mila euro”.

Adriano Pappalardo, l'amicizia con Venditti e l'incontro con Battisti/ "Selvaggia Lucarelli? Le voglio bene"

Proseguendo, Adriano Pappalardo si è anche espresso sull’attuale rapporto con Selvaggia Lucarelli al netto della separazione da suo figlio. “Abbiamo un rapporto normalissimo; quando la vedo in tv la seguo, è brava e la stimo. E’ una donna che ha fatto quello che ha fatto, se n’è andata a Milano, ma va bene così. E’ tutto a posto”. Dalle parole del cantautore al quotidiano – riportate da Biccy – si può desumere come difficilmente lo vedremo nel cast del talent di Milly Carlucci; al contempo, non sembrano sussistere particolari frizioni nel rapporto con la sua ex nuora, Selvaggia Lucarelli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA