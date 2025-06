Adriano Pappalardo, ospite oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo, ha passato in rassegna carriera e vita privata: “Che gioia essere nonno!”.

Protagonista nel mondo della musica, iconico sul set in qualità di attore, Adriano Pappalardo è una fonte inesauribile di aneddoti e curiosità quando si tratta di passare in rassegna la sua carriera. Tante esperienze all’insegna dell’arte, incroci con grandi interpreti dei medesimi settori che lambiscono le sue passioni; oggi, a La Volta Buona, il cantautore e attore si racconta fra tappe professionali e vita privata.

“Mogol e Battisti impressionati dalla mia voce e da una ferita alla testa? Lucio amava molto il soul, quando mi vide disse: ‘Sei la voce che aspettavo da anni’. Chiamai papà a casa per dirglielo e nemmeno mi credeva”. Il padre di Adriano Pappalardo però, ai tempi, non voleva che vivesse di musica: “Arrivò a cacciarmi di casa, mi diceva: ‘La gente mi dice che ho un figlio pazzo’…”. La mamma ovviamente era affranta, ma: “Abbiamo una fortuna nella vita: la vocazione. Io già a 16 anni sapevo che dovevo cantare, sapevo che era questa la mia squadra. E’ stato però fondamentale l’incontro con Lucio Battisti, se avessi incontrato qualcun altro forse non sarei diventato ciò che sono…”.

Adriano Pappalardo, nel prosieguo della sua intervista a La Volta Buona, ha svelato anche un particolare retroscena sulla canzone che forse lo rappresenta più di tutte. “‘Ricominciamo’? Dopo 4 anni non facevo più dischi di successo e la popolarità iniziava a calare, i giornalisti non scrivevano più di me e la tv non mi chiamava”: Il cantautore e attore ha anche aggiunto: “Quando mi arrivò questo pezzo pensai che fosse più un esercizio per pianisti… Invece poi è diventata una canzone per dire: ‘Io sono qui, voglio restare qui!’”.

Nel salotto di Caterina Balivo c’è spazio anche per una ‘carrambata’: arriva Laerte, figlio di Adriano Pappalardo. In sua presenza, si mette in evidenza per una vera e propria dichiarazione d’amore: “Mio nipote Leon? E’ l’amore della mia vita, della nostra vita, la parola nonno è la più bella del mondo”. Interviene poi suo figlio che conferma l’amore viscerale per il nipote, nonché suo primogenito: “E’ un nonno scemo, nel senso che con me è sempre stato un padre dolce ma anche temuto; con il nipotino invece si è proprio sciolto, fin dal primo giorno”.