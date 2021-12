Adriano Pennino/ Chi è il direttore d’orchestra del Concerto di Natale su Canale 5

L’Orchestra Italiana del Cinema torna per il secondo anno consecutivo per accompagnare musicalmente i cantanti che si esibiranno al Concerto di Natale in onda su Canale 5 il 24 dicembre. A dirigere i musicisti, ci sarà il famoso arrangiatore e compositore napoletano, Adriano Pennino. Classe 1961, il Maestro inizia da giovanissimo nei locali della sua città, prima di girare l’Italia e andare all’estero, come session man. La sua carriera è costellata da collaborazioni con cantanti di spicco del panorama musicale italiano a cominciare da Gino Paoli, incontrato negli anni Ottanta, con il quale diede inizio ad un lungo sodalizio artistico, sia come pianista che come arrangiatore.

Concerto di Natale 2021, Canale 5/ Diretta: don Davide Banzato con Federica Panicucci

Adriano Pennino infatti per il celebre cantautore di Monfalcone realizza diversi album come L’ufficio delle cose perdute e il fortunato Matto come un gatto che ha al suo interno l’intramontabile Quattro amici al bar, vincitore tra l’altro del Festivalbar 1991.Gli anni Novanta sono per Pennino, gli anni di collaborazione con un conterraneo d’eccezione, Pino Daniele. In questo periodo rafforza la sua attività di arrangiatore e produttore. Collaborerà poi con altri artisti straordinari quali Ornella Vanoni, Roberto Murolo, Niccolò Fabi, Franco Califano, Anna Tatangelo, Giorgia, Gianluca Grignani, Bianca Atzei e tanti altri. Per Renato Zero ha prodotto il volume 2 del triplo Album Zero70.

Marco Bacini, il compagno di Federica Panicucci/ Dopo Fargetta si torna a parlare di matrimonio

Adriano Pennino, da Sanremo alla London Simphony Orchestra

Gli anni 2000 iniziano con la proficua e intensa collaborazione con Gigi D’Alessio. Per il cantante napoletano infatti, Adriano Pennino produce e arrangia tutti gli album. La presenza del Maestro inoltre, non manca di certo al Festival di Sanremo: sul palco dell’Ariston, Pennino ha diretto, oltre che Gino Paoli e Gigi D’alessio, anche Emma Marrone, Loredana Bertè, Il Volo, i Modà, Marcella e Gianni Bella e tanti altri.

Adriano Pennino, che ha anche all’attivo la realizzazione per i brani inseriti nelle compilation della serie televisiva High School Musical 2 e 3 e le versioni italiane delle canzoni Pinocchio, Biancaneve e La bella addormentata, della Walt Disney, ha diretto tra le altre, la London Simphony Orchestra, la Czech National Simphony Orchestra di Praga, l’Orchestra Katayama di Los Angeles, la Dimi Orchestra di Roma, l’Orchestra dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, Budapest Art Orchestra, Bulgarian Radio Simphony Orchestra. È autore inoltre di brani di successo come Girasole di Giorgia, Ragazza di periferia di Anna Tatangelo, Giorni di Gigi D’Alessio, I’ m with you di L’Aura, Come non amarti di Renato Zero. Sono moltissime le collaborazioni di Adriano Pennino anche nella televisione. Il jingle della Rai? Ha la sua firma.

AILO: UN'AVVENTURA TRA I GHIACCI/ Film con la voce narrante di Fabio Volo (Rai 1)

© RIPRODUZIONE RISERVATA