Adriano Trevisan, padre di Miriana/ Morto per covid, la figlia non lo ha dimenticato

Adriano Trevisan è il padre di Miriana Trevisan ed è scomparso lo scorso anno a causa del coronavirus. La sua morte rappresenta un tasto dolente per la showgirl, che forse non ha ancora superato il dolore della perdita. In questa edizione del Grande Fratello VIP 2021, Miriana Trevisan ha sempre mostrato una spiccata sensibilità nei confronti di alcuni temi. E chissà che questa sera Signorini non decida di approfondire il loro legame, evidentemente molto saldo e speciale.

Nel giorno della sua scomparsa, Miriana aveva postato sui social una foto con sfondo nero sul quale spiccavano le sue parole, colme di dolore e dispiacere: “Buon viaggio papà, ti amo tanto. Grazie, grazie, grazie“.

Adriano Trevisan, la vicinanza dei fan nei confronti della figlia Miriana

Adriano Trevisan aveva settantasette anni. Era un pensionato ed è stato una delle prime vittime in Italia della pandemia. Adriano Trevisan era molto legato alle sue figlie Miriana e Vanessa. Tanti i messaggi ricevuti dai fans per Miriana Trevisan, che ha affrontato la sua morte con il supporto e con l’affetto di tante persone. A mostrare vicinanza alla showgirl, nel periodo del lutto, anche l’ex marito e cantante Pago, con cui Miriana ha sempre mantenuto un ottimo rapporto.

