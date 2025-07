Proseguono i lavori dell'AdSP del Mare di Sicilia occidentale per l'Interfaccia porto-città di Palermo: il progetto dello Studio Valle 3.0

Proseguono serrati i lavori per la rigenerazione dell’Interfaccia porto-città di Palermo avviati dall’AdSP del Mare di Sicilia occidentale (ovvero l’Autorità di Sistema Portuale che si occupa dell’area siciliana) che hanno già previsto uno stanziamento pari a 35 milioni di euro per un’opera oggi commissariata in quanto ritenuta strategica per il nostro paese: i lavori verranno conclusi il prossimo dicembre dopo una serie di ritardi legati alle note difficoltà di reperimento dei materiali edili che hanno colpito l’intero settore; completando un intervento di rigenerazione che si protrae ormai da otto anni.

Siracusano, presidente Css contro no vax: "Ignoranza antiscientifica dilaga"/ "Serve educare dall'infanzia"

“Il porto – ha ricordato recentemente il presidente dell’AdSP del Mare di Sicilia occidentale Pasqualino Monti – è il punto nevralgico della relazione tra la città e il mare” che grazie al loro intervento diventerà “soglia” e non più una “barriera“: la nuova Interfaccia porto-città sarà “un hub di innovazione” e al contempo “un laboratorio dinamico” in grado di unire temi come “la transizione ecologica“, la sempre più importante “mobilità sostenibile” e l’efficienza “energetica“; rendendo il porto una vera e propria “industria” in grado di contribuire “all’economia reale“.

Cgil, le battaglie non sono più per gli operai/ Il sindacato si butta sulle campagne pro eutanasia e aborto

Il progetto dell’AdSP del Mare di Sicilia occidentale per l’Interfaccia porto-città di Palermo

Il progetto dell’Interfaccia porto-città è stato firmato dallo Studio Valle 3.0 che ha saputo aggiudicarsi il concorso internazionale aperto dall’AdSP del Mare di Sicilia occidentale per la rigenerazione del waterfront di Palermo rendendolo un punto nevralgico per la città, i cittadini e i turisti: complessivamente il progetto comprende l’intera area tra il Molo Santa Lucia e il Molo Vittorio Veneto con un’estensione complessiva di 25mila metri quadrati rettangolari e una lunghezza di 300 metri lineari.

Navi Ong, Consulta blocca ricorso Ocean Viking/ "Fermo legittimo se c'è rifiuto di cooperare con le autorità"

Complessivamente, l’Interfaccia – nel progetto dello Studio approvato dall’AdSP del Mare di Sicilia occidentale – si svilupperà su tre differenti livelli connessi tra loro e funzionali: in un primo piano – al livello della strada – si troverà un parco urbano ispirato all’Orto Botanico di Palermo con sedute, aree verdi e alberi autoctoni; mentre il secondo livello – a un’altezza di 7,5 metri – consisterà in una passeggiata ricca di negozietti e servizi e l’ultimo livello – questo a 12 metri di altezza – permetterà di passeggiare sulla vasta terrazza panoramica coperta da brise-soleil.

L’idea alla base del progetto dell’AdSP del Mare di Sicilia occidentale è quella di migliore i flussi dei passeggeri che utilizzano il porto, limitano – con un aggiuntivo beneficio ambientale – il traffico automobilistico attraverso una serie di varchi e aree di pre-accumulo che non intralciano il percorso dei pedoni, interamente gestito nei livelli superiori della nuova Interfaccia; mentre un occhio di riguardo sarà garantito ai materiali utilizzati, scelti affinché rispettino rigidi criteri di estetica, rappresentatività della vita marittima e sostenibilità ambientale.