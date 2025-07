L'AdSP del Mare di Sicilia occidentale è pronta ad avviare i lavori per la costruzione del parcheggio multipiano in via Patti a Palermo

Si prepara a entrare nel vivo l’ultimissima fase del progetto per la costruzione del parcheggio multipiano di via Patti, a Palermo, da parte dell’AdSP del Mare di Sicilia occidentale (ovvero l’’Autorità di Sistema portuale che gestisce i nuovi lavori nei porti siciliani) grazie alla fine nella giornata di ieri della Convenzione per l’affidamento dei lavori alla Sea Port Solution S.r.l – che include al suo interno le altre due S.r.l OSP e Emmecci.

Il progetto per il parcheggio multipiano era stato avviato già nel 2020, inizialmente affidato a OSP in partenariato tra pubblico e privato con l’ingresso in un secondo momento di Emmecci; mentre ora la guida dei lavori è stata affidata a Sea Port Solution in partenariato con l’AdSP del Mare di Sicilia occidentale: la “prima pietra” dovrebbe essere posata sul finire del mese di luglio e dovrebbe essere pronto – salvo ritardi – entro i successivi 18 mesi.

Complessivamente, il parcheggio multipiano dell’AdSP del Mare di Sicilia occidentale – che verrà aperto a circa 200 metri dal nuovo waterfront del porto di Palermo – vanterà un totale di 251 posti auto al servizio dello stesso porto, dei ristoranti e dei bar che si trovano nell’area e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici: l’investimento complessivo è di 5 milioni di euro, nei quali rientra anche l’istallazione di circa 300 metri quadri di pannelli solari.

AdSP del Mare di Sicilia occidentale: “Il parcheggio multipiano al servizio dell’intera città di Palermo”

“Stiamo costruendo – ha commentato ieri il presidente dell’AdSP del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti – un modello di porto che dialoga con la città“, offrendo nuovi servizi per i cittadini, ma anche “opportunità” e un vero e proprio “valore aggiunto” per il capoluogo siciliano: l’obiettivo finale, non a caso, è proprio quello di “trasformare i nostri scali in motori di sviluppo sostenibile” e in spazi in costante contatto con il circostante “tessuto urbano“.

Dal conto suo, invece, il presidente di OSP Giuseppe Todaro ha ricordato che quello del parcheggio è “l’ultimo tassello di un percorso iniziato nel 2020” quando venne firmato la prima volta il partenariato con l’AdSP del Mare di Sicilia occidentale, precisando che rappresenterà “un’importante infrastruttura al servizio del porto e della città” che da sempre fa registrare una “drammatica carenza di posti auto“; il tutto creando un vero e proprio “modello di sviluppo e di efficienza” con un sistema completamente automatizzato e ricco di servizi per la comunità.

Infine, l’amministratore unico di Emmecci Santo Lipira si è detto “particolarmente onorato” di far parte dell’importante progetto dell’AdSP del Mare di Sicilia occidentale, con la prima esperienza di “project financing di un’infrastruttura” di tale importanza, utile per aprire le porte a “progetti analoghi” in futuro: il parcheggio, secondo Lipira, sarà un gioiello di “sostenibilità ambientale e sociale” con una struttura che diventerà “strategica per la città” sotto diversi punti di vista.