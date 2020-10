Adua del Vesco ammette il tradimento… / Mistero sul test di gravidanza

ADUA DEL VESCO “ALL’ANTICA” IN AMORE AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Adua del Vesco, adesso per tutti Rosalinda, è passata in secondo piano al Grande Fratello Vip 2020 dopo un mese intenso tra bugie, rivelazioni e lacrime. Il suo percorso è iniziato intensamente con la sua lite con Massimiliano Morra e si è trasformata poi in qualcosa di diverso quando è stato il momento di raccontare la sua vita e la violenza subita da ragazzina. Da lì in poi l’attenzione è scesa su di lei in concomitanza con la sua nuova vita ma in questi ultimi giorni ha avuto modo di confrontarsi con Dayane Mello e con Guenda Goria parlando di tradimento. Le due gieffine hanno confermato di aver tradito e, in particolare, Dayane ha ammesso di averlo fatto verso la fine di una relazione quando ormai è arrivati al capolinea e non si ha solo il coraggio di dire addio. Adua a quel punto ha liquidato la cosa scherzando un po’ “dovete insegnarvi tante cose voi due, io ho avuto solo.. “.

ADUA DEL VESCO HA PERDONATO UN TRADIMENTO, DI CHI?

Le risate non sono mancate ma poi Adua del Vesco ha ammesso anche di non essere in grado di tradire perché “non riesce proprio a nascondere alcune cose.. starei male per questa cosa ma mai dire mai in queste cose”. Guenda Goria a quel punto le dice che forse il binario dell’affettività non va spesso d’accordo con quello della sessualità e così al Grande Fratello Vip 2020 la butta sulla biologia dell’essere umano. Adua però rilancia: “io voglio vivere nel mondo antico, trovare un uomo per tutta la vita, sono poche le persone così” e poi ammette: “Io ho perdonato un tradimento e anche se prima dicevo no mai nella vita… alla fine l’ho fatto… io non sono vendicativa ma un po’ la paura rimane”. Di chi sta parlando Adua?



