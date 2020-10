Adua Del Vesco/ Baci saffici con l'”amica” Dayane Mello

Adua Del Vesco è una delle indiscusse protagoniste del Grande Fratello Vip 2020, il reality show condotto con grande successo da Alfonso Signorini su Canale 5. Dopo le rivelazioni choc su Gabriel Garko e Massimiliano Morra, Rosalinda Cannavò come adesso ha deciso di farsi chiamare tornando al suo nome all’anagrafe si è lasciata andare a dei baci con l’amica Dayane Mello. Le due concorrenti sono grandi amiche nella casa e hanno deciso di infiammare un pò l’atmosfera del reality scambiandosi dei baci saffici che hanno letteralmente fatto impazzire i telespettatori del reality. Baci e abbracci tra l’attrice e la modella brasiliana, ma attenzione a parlare di amore lesbo! La Del Vesco è felicemente fidanzata fuori dalla casa, mentre Dayane Mello in passato è stata legata sentimentalmente al modello Stefano Sala e a Stefano Bettarini. “Ti vedo più forte adesso e così ti voglio” ha detto la Mello a Rosalinda, che dopo le rivelazioni sulla sua vita passata finalmente si sente libera. “Adesso mi sento una persona nuova e anche tu devi rimanere positiva” – dice la Del Vesco con la Mello che le dice “tu hai una personalità con mille sfaccettature, sai essere tante cose e la gente lo ha visto”. Una bellissima amicizia quella tra Adua e Dayane con tanto di baci e confidenze.

Adua Del Vesco incinta al Grande Fratello Vip 2020?

Ma le novità per Adua Del Vesco non finiscono qui, visto che all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 da diversi giorni sta avendo delle strane voglie e non solo. L’attrice, infatti, ha raccontato all’amica Dayane Mello di avere un ritardo con la modella brasiliana che, senza girarci troppo intorno, le dice : “Secondo me sei incinta”. La notizia scoppia nella casa del GF VIP 5 con Tommaso Zorzi che commenta con ironia dicendo: “ma perché in ogni reality in cui vado qualcuna rimane incinta? Puoi almeno chiamarlo Tommaso se è maschio? Non chiedo tanto”. Possibile che Adua sia davvero incinta del fidanzato Giuliano Condorelli?



