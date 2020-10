Adua del Vesco/ Bacio con Dayane Mello e voglia di maternità, Giuliano Condorelli ha detto no!

ADUA DEL VESCO E DAYANE MELLO SI BACIANO AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Adua del Vesco si lascia baciare da Dayane Mello. La grande novità che la riguarda in questo fine settimana tra una diretta e l’altra del Grande Fratello vip 2020, è l’amicizia speciale che le due hanno messo in piedi in questo primo mese nella casa. Dayane Mello è spesso accanto all’amica, l’ha sostenuta in questi giorni complicati in cui il passato l’ha travolto, e lo ha fatto anche nelle scorse ore quando in giardino, sotto gli occhi di molti ragazzi della casa, la modella ha avuto questo slancio di affetto. Le due piangono spesso abbracciate, si sostengono e si coccolano ma il bacio ha lasciato tutti con la bocca aperta. Ad avvicinarsi pericolosamente è stata Dayane Mello e mentre alcuni siti sul web parlano già di passione e amicizia speciale, Adua Del Vesco sembra invece proiettata alla vita all’esterno e a quella con il fidanzato Giuliano Condorelli, modello e imprenditore nel mondo della moda.

ADUA DEL VESCO VUOLE IL FIGLIO MA JULIAN HA DETTO NO

Lui è andato a farle visita in casa tranquillizzandola e spingendola ad andare avanti con il sorriso e lasciandosi alle spalle problemi e pensieri, e lei sembra pronta a farlo. Chiuso il capitolo con Massimiliano Morra, che si è di nuovo scusato per quello che è successo in passato, finalmente Adua del Vesco ha avuto modo di parlare di altro e, in particolare, della sua voglia di diventare madre. Pur essendo molto giovane, l’attrice ha rivelato a Dayane Mello di sentirsi pronta ad affrontare la maternità ammettendo di essere pronta a farlo. A quanto pare, però, sempre secondo quanto lei ha rivelato, il suo desiderio è destinato a rimanere tale visto che il suo attuale fidanzato non è propenso a diventare padre e mettere su una famiglia ‘sento di avere un forte istinto di maternità e di voler diventare madre molto giovane’. Il Grande Fratello Vip questa sera tornerà a parlare di lei portando sullo schermo proprio questa sua voglia di maternità? Il compagno la tranquillizzerà dicendosi pronto ad accontentarla?



© RIPRODUZIONE RISERVATA