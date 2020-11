Adua Del Vesco: “Chiusa in una casa per 7 anni”/ “Vorrei farla pagare a tanti ma…”

L’avventura di Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip è stata costellata sin dall’inizio di momenti molto complicati. La giovane attrice si è ritrovata più volte a fare i conti con un passato spesso drammatico, sia dal punto di vista personale che lavorativo. Anche le storie con Gabriel Garko e Massimiliano Morra si sono rivelate false. Al netto di quanto vissuto in questi due mesi, nelle ultime ore Adua/Rosalinda si è lasciata andare ad uno sfogo con rivelazioni molto intime. “A volte mi sento un pesce fuor d’acqua perché sono io, mi sento sola.” ha esordito. “Io non so socializzare, non lo so fare perché non sono stata abituata a farlo. Sono stata chiusa in una casa per sette anni, dove non potevo uscire e non potevo fare niente.” ha ammesso l’attrice, provata.

Adua Del Vesco: “Vorrei parlare ma ci sono persone più potenti di me…”

Sono tanti i segreti che Adua Del Vesco porta ancora dentro e che non può raccontare. A dichiararlo è lei stessa, ammettendo che c’è qualcosa che purtroppo la costringe a rimanere in silenzio. “Sai quanto vorrei parlare e farla pagare a tante persone? Ma c’è una lettera, non posso parlare. Sai quante cose vorrei raccontare…”, ha detto la Del Vesco a Giulia Salemi. Lo sfogo si è allora concluso ripensando a Garko: “Il coming out di Gabriel Garko mi ha dato coraggio nel dire la verità su Massimiliano Morra, non ce la facevo più a fingere, ho finto troppo nella mia vita. Vorrei parlare su tante cose, ma purtroppo ci sono persone che sono più potenti di me e per questo non posso parlare.” ha chiaramente ammesso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA