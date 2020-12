Adua Del Vesco choc: “Non sono handicappata”/ Squalificata dal Grande Fratello Vip?

Adua Del Vesco rischia la squalifica? A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020 scoppia la polemica per una frase pronunciata dall’attrice siciliana durante una chiacchierata con Dayane Mello e Selvaggia Roma. Tutto è accaduto mentre erano in camera. La modella brasiliana che è al televoto con Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, non sapendo che il televoto di questa sera non decreterà l’eliminato, ma il preferito del pubblico che conquisterà così l’immunità, temendo di essere l’eliminata della puntata, ha chiesto a Selvaggia di stare vicina ad Adua qualora dovesse uscire. Tra Dayane e l’attrice siciliana è nato un rapporto strettissimo. Le due sono molto amiche e trascorrono tutto il giorno insieme. La frase pronunciata, tuttavia, da Dayane non è piaciuta ad Adua che, visibilmente nervosa, si è lasciata andare ad un’esclamazione infelice.

LA FRASE DI ADUA DEL VESCO AL GRANDE FRATELLO VIP SCATENA LA BUFERA

Infastidita dalle continue voci sul suo conto, Adua Del Vesco che ha più volte ribadito di non essere una persona debole, di fronte alla preoccupazione di Dayane Mello, non ci ha visto più. “Non ho bisogno di nessuno. Sta cosa che sembro handicappata, basta!”. Selvaggia Roma si è immediatamente resa conto della frase infelice detta dall’amica e ha cercato di correre ai ripari. Poche settimane fa, la stessa Selvaggia è finita al centro della bufera per una frase che aveva scatenato la reazione del CoorDown, l’associazione che tutela le persone con sindrome di Down. “Non mi fare nemmeno passare come mongoloide” erano state le parole pronunciate dalla Roma e per la quale era stata chiesta la squalifica. Cosa accadrà, invece, ad Adua Del Vesco? Subirà un provvedimento disciplinare o sarà esortata da Alfonso Signorini a porgere le sue scuse?





© RIPRODUZIONE RISERVATA