Adua Del Vesco choc:”Sono gelosa di Dayane Mello”/ “Io la amo e vorrei che lei fosse…”

L’ingresso di Sonia Lorenzini nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 ha smosso un po’ le acque tra i ‘veterani’, e non stiamo parlando soltanto di Tommaso Zorzi. L’avvicinamento dell’influencer a Dayane Mello ha creato un bel po’ di gelosia da parte di Adua Del Vesco, come da lei stessa ammesso nel corso di una chiacchierata con Giulia Salemi. “Io le voglio bene, però so che sotto molti aspetti non riusciamo a comprenderci, come se parlassimo due lingue diverse.” ha detto Adua di Dayane. Così ha cercato di mascherare un po’ questa sua gelosia: “Io nella mia totale sincerità ho detto tutto di lei, anche le cose che mi hanno fatto rimanere male, dei gesti che ha fatto nei suoi confronti e che prima faceva con me. Io sono un essere umano, non è questione di gelosia. Se ci sono io davanti e c’è lei e lei le chiede: ‘entriamo in vasca insieme?’ è normale che ci resti male perché sono cose che abbiamo sempre fatto insieme e visto che già negli scorsi giorni ho visto un allontanamento io ci rimango male, è umano”.

Adua Del Vesco gelosa di Dayane Mello: “Sono innamorata di lei”

Se da una parte c’è dunque questa sorta di gelosia nei confronti di Dayane Mello, dall’altra Adua/Rosalinda ammette di provare per lei un sentimento molto spec8iale. “Io di Dayane in un certo senso sono innamorata, – sono state le parole della concorrente del Grande Fratello Vip – non so se riesco a spiegarmi, ma per me non c’è distinzione tra amore e amicizia. Amo le mie amiche e posso anche avere delle reazioni eccessive.” Nonostante molti le abbiano più volte consigliato di “stare attenta”, anche in questa occasione ha voluto ribadire il suo grande affetto per Dayane. “Io magari ho sbagliato ad avere una reazione forte con Dayane, ma io sono certa di una cosa: io amo lei e l’accetto per come è e vorrei che lei facesse lo stesso con me”, ha concluso. Come risponderà la Mello quando Signorini le mostrerà in diretta questo sfogo?



