Adua del Vesco/ Con Stefania Orlando si parla ancora di Massimiliano Morra e…

Adua del Vesco al Grande Fratello Vip 2020 a rischio nomination?

Adua del Vesco è salva dalla nomination questa settimana, almeno fino alla puntata di questa sera del Grande Fratello Vip 2020 ma Stefania Orlando non lo è. La conduttrice è stata nominata e rischia di uscire questa sera ma, prima di farlo, ha pensato bene di chiarire le cose con Adua dopo al feroce discussione avuta nei giorni scorsi per via della nomination grazie all’intervento di Selvaggia Roma. L’influencer ammette di aver visto in lei una persona tanto forte ma a volte tanto fragile ed è questa sua complessità che a volte emerge travolgendo anche gli altri e forse ha fatto lo stesso con Stefania Orlando. In quel momento Adua spiega subito di non aver chiarito le cose con la conduttrice perché ha notato in lei un grande cambiamento e quindi vorrebbe evitare altre discussioni perché davvero non ne ha la forza, ognuno ha il suo pensiero e va bene così. Finito di parlare con Adua, Selvaggia va dalla Orlando per cercare di fare da tramite trovando l’apprezzamento della conduttrice.

Adua del Vesco e Stefania Orlando parlano ancora di Massimiliano Morra ma…

Alla fine, Stefania Orlando e Adua del Vesco si ritrovano in giardino ed è lì che chiariscono la loro situazione parlando ancora di Massimiliano Morra e del famoso pettegolezzo sul suo essere gay. La conduttrice nota che la questione non è ancora stata affrontata e chiarita al Grande Fratello Vip 2020 e questo continuo cambiamento di Adua la confonde tanto da nominarla. L’attrice ammette di essere entrata nel gioco molto costruita e mettendosi dei paletti ma che poi tutto l’ha travolta. Tra le due quindi parte un abbraccio di riconciliazione ma Stefania Orlando ci tiene a precisare di esserci rimasta male quando è stata additata come una pettegola o, peggio ancora, di usare le sofferenze degli altri per colpire i compagni. Davvero questa loro infinita discussione terminerà qui?



