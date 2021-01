Adua Del Vesco “Dayane Mello? Combattuta ma le voglio bene”/ Seconda chance alle “rosmello”…

Adua Del Vesco ha trascorso gli ultimi giorni nel Cucurio, lontana dalla sua amica Dayane Mello. Una volta fatto ritorno nella spiatissima Casa del Grande Fratello Vip però, l’attrice si è ritrovata a confidarsi con Stefania Orlando, alla quale ha spiegato come per lei siano stati dei giorni molto importanti. In primo luogo il fatto di dover convivere in maniera ancora più forte con Mario Ermito ha permesso ai due colleghi di potersi chiarire definitivamente: “ci siamo parlati più con calma, lo conosco da tanti anni”, ha spiegato sollevata Rosalinda. Ma un tentativo di riconciliazione, seppur a distanza, è avvenuto anche con Dayane Mello. La giovane Adua ha spiegato all’amica Stefania come tra le due sia avvenuto uno scambio epistolare che ha contribuito a fare chiarezza anche nella loro situazione non semplice.

Incalzata dalla Orlando, Adua Del Vesco ha ammesso, riferendosi a Dayane Mello: “L’affetto c’è non si può cancellare, sono combattuta ma le voglio bene”. Il suo intento è quindi quello di darle una seconda possibilità. Nonostante tutto, quindi, il bene tra le due donne è rimasto la l’attrice è anche conscia dei problemi che la loro amicizia ha avuto nel rapporto con gli altri inquilini.

ADUA DEL VESCO E IL RITROVATO RAPPORTO CON DAYANE MELLO

L’esperienza nel Cucurio ha rappresentato per Adua Del Vesco una boccata di “libertà”. “Sono stata bene”, ha ammesso parlando con Stefania Orlando e riflettendo anche sul suo rapporto di amicizia con Dayane Mello. L’attrice ha compreso di tenere tanto anche al rapporto con gli altri inquilini del GF Vip: “Tante volte si creano delle situazioni dove io mi trovo in difficoltà ma ho creato dei bei rapporti con voi e ci tengo”, ha ammesso, nonostante le rassicurazioni di Stefania. In quei giorni lontana da Dayane però, Rosalinda ha anche provato molto la sua mancanza al punto da farglielo presente dopo aver letto la lettera che la modella brasiliana le ha consegnato. Rivolgendosi proprio alla Mello, Adua ha ammesso di essere tra le poche ad averla davvero compresa nella Casa di Cinecittà: “Gli altri non sono abituati, non ti conoscono tu hai un carattere un po’ particolare ma io ti capisco”. Nonostante questo e pur rispettando la sua persona le ha però consigliato di smussare leggermente alcuni suoi angoli del carattere che spesso le hanno portate ad allontanarsi.



