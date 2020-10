Adua del Vesco/ Dopo confessione dell’anoressia e dello stupro subito nuova vita al Grande Fratello Vip?

ADUA DEL VESCO, UN AEREO PER LEI E MASSIMILIANO AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

La protagonista della scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2020 è stata sicuramente Adua del Vesco. Sono lontani i tempi in cui l’attrice finiva sotto la lente di ingrandimento per via delle bugie che hanno costellato la sua vita negli ultimi anni con finti fidanzamenti e favole di cartone, venerdì si sono accese le luci sulla sua vita fatta di dolore, lacrime e rospi da mandare giù, cose che hanno commosso tutti dentro e fuori dalla casa soprattutto quando ha parlato dell’anoressia ma, ancor di più, quando ha ammesso di essere stata stuprata all’età di 12 anni. La confidenza fatta durante il racconto della sua linea della vita ha sconvolto il pubblico a casa e la stessa gieffina che si sta dando davvero anima e corpo al programma, possa questo piacere o non piacere, e anche in questi due giorni è stato lo stesso. Adua del Vesco ha ancora qualche questione in sospeso con Tommaso Zorzi con il quale continua a non capirsi e che nessuno vuole affrontare per via del seguito social che ha fuori dalla casa, e la Contessa?

LA DISCUSSIONE CON PATRIZIA DE BLANCK E LA FELICITA’ DI MASSIMILIANO MORRA

Anche con lei le cose non sono andate meglio visto che la De Blanck le ha dato della maleducata perché rea di aver lasciato sul tavolo una bottiglia alla quale ha bevuto appoggiando le labbra. Non solo. Patrizia de Blanck alla fine le ha detto di averla inserita nella sua lista nera e che la nominare appena sarà possibile insieme all’amica Dayane Mello. Le poche soddisfazioni che arrivano per l’attrice sono fuori dalla casa. Proprio nel fine settimana, sulla casa è arrivato un aereo con un messaggio per lei. Naso in sù, l’attrice ha avuto modo di leggere il messaggio che era dedicato a lei e a Massimiliano Morra al grido di ‘Adua e Max, il resto è noia’. Il momento ha creato sorrisi e vicinanza tra i due che hanno ormai trovato un equilibrio che lo stesso ha definito impossibile in condizioni diverse. Massimiliano è molto contento di aver avuto modo di rivedere Adua del Vasco e di aver chiarito molte cose perché sicuramente fuori dalla casa non lo avrebbero mai fatto. Il loro rapporto è davvero molto cambiato e sicuramente i due non sono più i due ragazzi entrati nella casa un po’ con il broncio perché l’esperienza poteva essere a rischio per via dei rispettivi, finti, ex. Tornerà il sereno adesso tra loro?



