Adua Del Vesco e Christian Del Vecchio/ Patrizia Marrocco “Ho fatto togliere foto…”

Il “santone” Christian Del Vecchio torna nel mirino di Non è l’Arena, che approfondisce anche gli intrecci con Adua Del Vesco e le sue rivelazioni al Grande Fratello Vip. Il riferimento è alla vicenda di “Lucifero”, indicato in Alberto Tarallo dall’attrice. A tal proposito, Massimo Giletti ha spiegato che cercando nella vita di Adua Del Vesco è emersa una foto con il “santone” che è sparita dall’account di Instagram subito dopo la puntata di Non è l’Arena. «C’è qualcosa che non va, se vai a Medjugorje con quel personaggio lì», ha dichiarato Alessandro Cecchi Paone. «Da quel che racconta è possibile ipotizzare una personalità non serena, con nuclei problematici», ha affermato invece la criminologa Roberta Bruzzone. Da qui ci si sposta sulla figura di Christian Del Vecchio, il quale sostiene di trasudare olio. «Io non so se Adua abbia mai assistito alle sue visioni, ma David Murgia era lì e le ha filmate», ha aggiunto Massimo Giletti prima di mandare in onda le immagini.

ADUA DEL VESCO E LA FOTO CON PATRIZIA MARROCCO

Massimo Giletti ha poi svelato le altre due persone che compaiono nella foto con Adua Del Vesco e Christian Del Vecchio. «Non avevamo mai svelato chi fossero, perché all’inizio non ci interessava approfondire. Poi ci sono arrivate delle segnalazioni». Tra queste c’è Patrizia Marrocco, ex fidanzata di Paolo Berlusconi, ora deputata di Forza Italia. «La foto l’ho fatta rimuovere io perché Adua non mi aveva detto che l’avrebbe pubblicata, io ho il profilo Instagram privato», ha dichiarato la Marrocco ai microfoni del programma di Massimo Giletti. «Christian Del Vecchio l’ho conosciuto anni fa anche con padre Amorth, stava studiando per diventare prete. Sapevo che diceva di avere visioni, io ho assistito ad un episodio ma personalmente non ho visto nulla. E non ho mai assistito a scambi di soldi o guarigioni». Quando le viene chiesto se sapesse che Christian Del Vecchio sostiene di curare i tumori, ha replicato: «Questo non l’ho mai sentito e non ho mai visto cose strane. Ogni tanto ci si sente. Io non ho conosciuto il santone, ma il ragazzo, e con alti prelati della Chiesa. Stava studiando per diventare parroco».



