Adua del Vesco/ E’ crisi? “Giuliano Condorelli dovrà accettare che non sono più quella di prima”

Adua del Vesco pronta ad affrontare Giuliano Condorelli al Grande Fratello Vip 2020?

Adua del Vesco ha deciso di dover chiudere con il passato e non solo per via di quello che è successo nella sua carriera ma anche per quello che è venuto fuori al Grande Fratello Vip 2020. Il suo cambiamento in Rosalinda Cannavò ormai è totale e lei stessa ammette, parlando con Dayane Mello, che una volta fuori dovrà sistemare alcune cose cominciando proprio dal fidanzato, se ci sarà ancora, Giuliano Condorelli. Proprio nei giorni scorsi si è proprio parlato della loro storia d’amore e di quello che è potrà succedere tra loro per via di tutto quello che è successo nel reality in questi tre mesi e sembra proprio che una volta uscita dalla casa l’attrice possa ritenersi single. Il mancato ritorno di Giuliano al Grande Fratello Vip 2020 per salutare la fidanzata e il fatto che non la segui più sui social, lasciano temere il peggio o forse no?

Adua del Vesco e Dayane Mello sempre più vicine

La stessa Adua del Vesco parlando proprio con Dayane Mello ammette che dovrà cambiare alcune cose una volta fuori a cominciare proprio dal loro rapporto. Lei non è più quella di prima e non vuole più sentirsi sbagliata per quello che sente, che prova e che vuole fare e questo lo chiarirà una volta fuori parlando con Giuliano e a quel punto capiranno il da farsi. Molto potrebbe pesare proprio questa sua amicizia con Dayane Mello, la stessa che ha portato le due ad ammettere il loro amore tra baci, confessioni e liti, ma questo cambierà una volta che il gioco sarà finito? In molti continuano a dire che il loro rapporto va ben oltre la normale amicizia e il fatto che per via della gelosia le due litighino spesso non aiuta in questo turbinio di pettegolezzi. Per fortuna in questi giorni le due non hanno avuto modo e tempo di litigare soprattutto perché è toccato ad Adua consolare Dayane rimasta sola dopo l’addio di Cristiano Malgioglio di venerdì scorso. Come finirà per loro questa sera?



