Adua del Vesco e Dayane Mello/ Bacio appassionato dopo la crisi, una lettera e…

E alla fine sembra proprio che la crisi sia rientrata. Nei giorni scorsi Adua del Vesco, spinta forse dalla gelosia nei confronti di Dayane Mello, ha pensato bene di dire addio alla sua Dayane Mello rea di essersi avvicinata troppo alla nuova arriva Sonia Lorenzini. Le due sembrano molto amiche e molto complici e questa sua nuova vita “allargata” a nuove conoscenze aveva spinto Adua a guardarsi intorno ma senza disperarsi. L’attrice era pronta a prendere strade diverse da quelle dell’amica ma nelle scorse ore è cambiato tutto proprio per suo volere visto che ha deciso di scrivere una lettera alla sua amica per il loro Natale insieme e alla fine a tavola, davanti a Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, ha deciso di sugellare il loro rapporto ritrovato con un lungo bacio passionale che ha fatto un po’ parlare anche nella casa del Grande Fratello Vip 2020.

Adua del Vesco bacia Dayane Mello al Grande Fratello Vip 2020 dopo l’addio..

Nella lettera si leggeva: “E’ un periodo molto particolare per tutti e anche perché mancano i nostri affetti…a me si aggiunge anche un’altra mancanza, cioè te, i nostri abbracci, il nostro capirci con gli occhi, la nostra affinità. Però voler bene significa anche accettare il volere dell’altro e se tu ad oggi hai preso questa scelta io non posso fare altro che rispettarla. Lasciami dire però che la mia crescita interiore…“. Alla fine la lettera di Adua del Vesco ha ottenuto il risultato voluto e le due si sono lasciate andare a questo bacio a cui Stefania Orlando ha reagito subito “poi non dire che siamo noi che parliamo di amore..” e l’attrice ha rilanciato: “Voglio vedere la clip con le vostre espressioni…” sminuendo un po’ quello che è successo. Come andrà a finire tra le due nella casa del Grande Fratello Vip 2020?



