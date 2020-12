Adua del Vesco e Dayane Mello “si lasciano”/ Sonia terzo incomodo: “Strade diverse..”

C’è aria di maretta nella casa del Grande Fratello Vip 2020 dove Adua del Vesco e Dayane Mello sembrano ormai pronte a “lasciarsi”. Le due sono da sempre al centro di una storia di amicizia, per alcuni amore, che ha scaldato il nostro autunno ma che, a quanto pare, non scalderà il nostro inverno visto che la coppia è in crisi. Dayane Mello e Adua del Vesco rischiano davvero di prendere strade diverse nelle prossime settimane e tutto per via dei nuovi arrivati e, in particolare, di Sonia Lorenzini. Lei e la modella brasiliana si sono unite sempre più in questi giorni e proprio nelle scorse ore erano molto complici in giardino insieme ad Andrea Zelletta e questo ha tagliato fuori Adua del Vesco che parla già di addio e di un cambio di rotta che potrebbe cambiare gli equilibri della casa.

Adua del Vesco e Dayane Mello “si lasciano”

In particolare, nelle scorse ore, proprio Adua del Vesco al Grande Fratello Vip 2020 ha ammesso che le cose tra di loro stanno cambiando e le cose potrebbero peggiorare nelle prossime ore quando il programma tornerà in onda e Alfonso Signorini potrebbe andare a fondo alla questione. Rosalinda è sempre attenta a rispettare i desideri dell’altra persona e così ha deciso di farsi un po’ da parte spiegando ai suoi inquilini: “Dice che le nostra strade stanno prendendo direzioni diverse. Io però vado avanti”. Questa volta però niente lacrime e discussioni perché Adua sembra pronta ad andare per strade differenti e voltare le spalle alla loro tenera amicizia se sarà il caso: “Non posso essere messa in croce per una scelta che ho fatto. Ora devo mettere al primo posto me stessa, sono una donna libera“. Come finiranno le cose per lei?



