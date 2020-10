Adua Del Vesco è incinta?/ Chiesto test di gravidanza al Grande Fratello Vip

Test di gravidanza nella Casa del Grande Fratello Vip 2020? Stando alle ultime indiscrezioni, pare proprio che una concorrente abbia richiesto il test per scoprire se è in dolce attesa. Adua Del Vesco, o Rosalinda Cannavò come preferisce farsi chiamare da alcuni giorni, avrebbe lamentato un ritardo, portando le coinquiline a valutare varie ipotesi. Ovviamente tra queste c’è anche quella della possibile gravidanza. A consigliare ad Adua di richiedere un test e fugare ogni dubbio pare siano state Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, presenti durante la confidenza fatta dalla Del Vesco all’amica Dayane Mello. “Secondo me lo sei”, avrebbe detto quest’ultima all’amica, palesemente in ansia per questo ritardo.

Adua Del Vesco in dolce attesa? La battuta di Tommaso Zorzi

La voce della possibile gravidanza di Adua Del Vesco si è subito diffusa nella Casa del Grande Fratello Vip, oltre che sul web. E se i telespettatori si sono riversati sui social a dire la loro, riportare i fatti o fare dell’ironia, nella Casa c’è chi come Tommaso Zorzi ha preferito scherzarci su. “Ma perché in ogni reality in cui vado qualcuna rimane incinta? Puoi almeno chiamarlo Tommaso se è maschio? Non chiedo tanto”, avrebbe detto Zorzi, ricordando l’episodio in cui Paola Caruso scoprì di essere incinta durante l’avventura a Pechino Express. Bisognerà ora attendere il fatidico test di gravidanza per capire se la giovane attrice è realmente incinta o se il ritardo sia causato da altre questioni di carattere fisico.



