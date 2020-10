Adua del Vesco è incinta?/ Chiesto un test, risultato segreto ma Dayane Mello…

Adua del Vesco è incinta? Chiesto un test di gravidanza nella casa del Grande Fratello Vip 2020

Adua del Vesco è incinta? Non è la prima volta che si parla di una possibile gravidanza al Grande Fratello Vip o in uno dei reality televisivi perché il cambiamento delle proprie abitudini e lo stress, spesso causano degli sbalzi al ciclo (così come avviene per quelli che finiscono col soffrire di stitichezza) e forse potrebbe essere questa la causa del momento choc vissuto dalla bella siciliana che ieri parlando con Dayane Mello si è lasciata andare a questa piccola confessione sull’assenza di ciclo, sul ritardo e, quindi, su una possibile gravidanza. Naturalmente si tratterebbe non del frutto di una notte di passione nella casa di Cinecittà ma di qualcosa che è successo prima del 14 settembre, giorno in cui la nuova edizione ha preso il via. Adesso ci sarebbe da capire un po’ i tempi “tecnici” e quanti giorni i vip siano rimasti in albergo prima del programma senza contatti con l’esterno. Come è possibile che sia incinta?

SILENZIO SUL RISULTATO DEL TEST, SE NE PARLERA’ OGGI IN PUNTATA?

Al momento non ci sono novità riguardo alla questione perché subito dopo la confidenza Adua Del Vesco è stata chiamata in confessionale. Sicuramente il tema potrebbe essere trattato questa sera nella nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020 perché se una gravidanza fosse confermata, l’attrice dovrebbe lasciare la casa proprio come è successo un paio di anni fa a Paola Caruso a Pechino Express 2020 in coppia con Tommaso Zorzi (eh sì, lui è sempre presente in queste occasioni). Il resto si scoprirà solo quando il programma prenderà il via su Canale5.



