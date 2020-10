Adua Del Vesco e l’anoressia/ Pesava 34 chili, ora l’incubo è superato ma…

Adua Del Vesco e l’incubo dell’anoressia. Un tormento che di tanto in tanto torna alla mente della concorrente del Grande Fratello VIP, che però sembra aver superato ampiamente quel brutto periodo e ritrovato un equilibrio con il suo corpo. In molti ricordano quando la showgirl si era confidata con Dayane Mello, descrivendo alcune delle fase più critiche della sua malattia, che l’aveva portata a pesare soli trentaquattro chilogrammi. Un racconto breve ma estremamente toccante. Così l’attrice ha messo a nudo le sue fragilità, pur senza mai entrare nei dettagli del calvario che ha affrontato. Non è un caso che alcuni dei coinquilini della casa si siano mostrati molto disponibili e comprensivi nei suoi confronti, tenendo in considerazione tutto quello che ha dovuto sopportare.

Adual Del Vesco:”Anoressia? mi vergognavo anche a uscire”

C’è anche chi, come Tommaso Zorzi, sottolinea il fatto che ogni concorrente potrebbe dover fare i conti con un passato duro, pertanto non sembra comprendere e condividere alcuni atteggiamenti accondiscendenti nei suoi confronti. “Anoressia? È stata durissima, alternavo momenti che mi vergognavo anche a uscire. È stata una lotta con me stessa continua, però adesso mi accetto, ne sono uscita“, aveva confidato Adua Del Vesco dentro la casa. Ci si domanda se Alfonso Signorini, molto sensibile al tema dell’anoressia, proverà ad approfondire il suo passato, per condividere col pubblico del Grande Fratello VIP quello che è a tutti gli effetti una rinascita.



